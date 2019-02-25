【街跑媽媽】向「小三」說再見│Shirley

日前Facebook被火熱全城的渣打馬拉松洗版，但不約而同有各方的家長都貼有關「小三」的發文。 例如：「我個仔失戀。因為他知道爸爸永遠擁有媽媽，老公不是自己。」我也打趣回應：「我個仔不知廉恥，告訴爸爸他是小三。」 又例如：「媽媽，你可以和我結婚嗎？然後不斷稱呼媽媽作老婆。」

（Getty Images） 我相信若果子女與父母關係不太惡劣，每個子女都曾幻想自己是爸媽的小情人。更嚴重看過一個報導，媽媽對著青春期的女兒與爸爸的親密行為令她心生妒忌，決定自己離家成全他們。看似很誇張，但我又相信真有其事。 事實當寶寶來到世界，萬千寵愛在一身，在不同階段的成長，你永遠會覺得當下的階段他/她最需要你。特別是作為母親，除了陪伴還有埋身的照顧。 幼兒時不需多說，連坐都不懂，沒有你根本不能生存下去。這階段必須常伴左右。 幼稚園，人生第一次與父母分離，獨自生活幾小時，今天寶寶吃得夠穿得暖有哭嗎？都可以令你牽腸掛肚一整天。放學回家要多哄多錫多陪伴。 小學，人生第一個學習階段，孩子適應嗎？有意外嗎？人際間相處得來嗎？功課有壓力嗎？上課聽得懂嗎？考試應付得來嗎？這階段影響大，還是多陪伴讓他平安過渡青春吧！ 中學，感恩一切順利過渡，今天仍能保持親密關係，陪得幾多得幾多。 大家有沒有發現，你的伴侶去哪兒？

（Getty Images） 踏入3月我大兒子15歲，連小兒子都12歲進入青春期了。最近我拍拍心口告訴外子，好彩這三年我們培養了跑步和三項鐵人的共同興趣，還結交了一班志同道合的朋友。假如我們只將所有專注力放在兒子身上，我想今天的我必感到失落，因為隨著他們的成長，思想獨立，有自己的朋友，走自己的路，我們的陪伴和角色日漸淡出。這並不代表我們關係疏離，只是相處的方法和模式改變了。 不再是說教，是說看法。 不再是說理，是說價值。 不再是說對錯，是說期望。 不再是好與壞，是引導。 青春要的不是陪伴，是空間，愛才能拉近。或許，夫婦關係愈親密，兒女愈多空間。你我都經歷過青蔥歲月，最令我嚮往是爸媽不在家的短暫，感到自由自在，無拘無束，就像被放空的自由。過去這年，小兒子最愛問：「你今晚幾點返？」我好清楚問題背後，我看見自由的空氣在向他揮手。我還是留一道關愛的門，讓大家更親切的共處，我會告訴他，我會夜歸，好好享受。我們的心領神回完全展示了彼此相愛，因為問題與答案都在告訴對方，不想你難受，只是更嚮往自由。 父母與子女是一生的關係，接納與愛是一雙筷子。

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