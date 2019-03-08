Babymoon的五大注意事項│Wilma媽

想當年，Wilma媽是個活躍的孕媽媽，拍攝時長時間站立甚至小跑步都沒難到我（切勿模仿），到懷孕後期放產假了，也會因為膩在家太悶了要到處逛。芊羽的狀況一直挺好的，所以我跟Wilma爸就在我懷孕27週的時候去了個小旅行，讓我更放鬆心情。如果各位孕媽媽身體狀況許可也想去個Babymoon，以下有幾個要點大家可參考參考！

每間航空公司都有一套孕婦指引，孕媽們購買機票時要看清楚細節。

一）旅遊選址

懷孕從來是件驚險的歷程，當地的醫療情況、與醫護人員的溝通問題，是要考慮的要項。萬一有甚麼大小事要看醫生了，也要溝通得了吧。預先做資料搜集，看看當地景點或住宿就近地方是否有備翻譯人員的醫院或診所，就更安心了。

而機程太長，也讓久坐的孕媽媽不太舒適，在機上也不好隨意走動吧。

Wilma媽選了完全沒溝通問題、而且機程短的台北，也是香港媽媽熱門的Babymoon地點呢！

二）航空公司孕婦上機要求

每一間航空公司都有一套孕婦指引，沒要求幾週才能上機，但孕期長了，就會要求提供醫生證明，也有限30多週後就真的不能登機了！一般24至28週起，航空公司就會要求孕媽媽提供指定日期的醫生適航證明，孕媽們購買機票時必須先向航空公司查看細節喔！

不過Wilma媽在這邊還是建議大家出發前還是先看看婦產科醫生比較好。

一來是確保狀況許可，二來其實某些航空公司的服務人員也並不熟讀細則，我當時查閱過國泰的孕婦指引，指引上列明懷孕28週才需要10天內的醫生證明，我當時出發才剛27週，即使回程機也不到28，辦登機時卻因為我備用的11天前醫生證明（我是為了證明我還不到28週），結果地勤小姐花半小時詢問到她的經理才把我放了。

雖然是個別情況，但為求安心和行程暢通無阻，還是上機前數天就去看個醫生比較好吧。