Babymoon的五大注意事項│Wilma媽

想當年，Wilma媽是個活躍的孕媽媽，拍攝時長時間站立甚至小跑步都沒難到我（切勿模仿），到懷孕後期放產假了，也會因為膩在家太悶了要到處逛。芊羽的狀況一直挺好的，所以我跟Wilma爸就在我懷孕27週的時候去了個小旅行，讓我更放鬆心情。如果各位孕媽媽身體狀況許可也想去個Babymoon，以下有幾個要點大家可參考參考！
每間航空公司都有一套孕婦指引，孕媽們購買機票時要看清楚細節。
一）旅遊選址
懷孕從來是件驚險的歷程，當地的醫療情況、與醫護人員的溝通問題，是要考慮的要項。萬一有甚麼大小事要看醫生了，也要溝通得了吧。預先做資料搜集，看看當地景點或住宿就近地方是否有備翻譯人員的醫院或診所，就更安心了。
而機程太長，也讓久坐的孕媽媽不太舒適，在機上也不好隨意走動吧。
Wilma媽選了完全沒溝通問題、而且機程短的台北，也是香港媽媽熱門的Babymoon地點呢！
二）航空公司孕婦上機要求
每一間航空公司都有一套孕婦指引，沒要求幾週才能上機，但孕期長了，就會要求提供醫生證明，也有限30多週後就真的不能登機了！一般24至28週起，航空公司就會要求孕媽媽提供指定日期的醫生適航證明，孕媽們購買機票時必須先向航空公司查看細節喔！
不過Wilma媽在這邊還是建議大家出發前還是先看看婦產科醫生比較好。
一來是確保狀況許可，二來其實某些航空公司的服務人員也並不熟讀細則，我當時查閱過國泰的孕婦指引，指引上列明懷孕28週才需要10天內的醫生證明，我當時出發才剛27週，即使回程機也不到28，辦登機時卻因為我備用的11天前醫生證明（我是為了證明我還不到28週），結果地勤小姐花半小時詢問到她的經理才把我放了。
雖然是個別情況，但為求安心和行程暢通無阻，還是上機前數天就去看個醫生比較好吧。
各位孕媽媽們，外出旅遊並不等於平日謹守的食物限制會因此而放寬。
三）食物注意
日本的魚生很吸引，台北的街邊小吃看起來多好吃！但也請各位孕媽媽注意，你只是外出旅遊，並不等於平日謹守的食物限制會因此而放寬。
雖說其實懷孕期間，真正不能吃的東西其實也不多，最主要還是生冷及不潔食物的細菌問題，但該忍口的還是要忍一忍啊！而且遇見不知名食物，還是好好注意看才吃進肚子裡跟BB分享好了～
四）不宜安排密集式行程
Wilma媽去台北的時候，都以閒逛為主，最辛苦的就是到中壢探訪台灣的柴犬網紅（7個月的肚子還抱起大柴犬的動作請大家勿模仿），和大溪花海農場拍照。
即使身體很健康，挺著個大肚子實際狀況還是挺累的，不要因為久違的旅行就想著要把行程排得太豐富喔。
每天兩個景點或要去的地方就剛好合適吧。
五）安全藥
地點選好了，行程排好了，身體狀況也超好的話，最後就只剩下行李收拾了。建議孕媽媽看醫生的時候，也多拿點備用藥以防傷風感冒等小病。因為台灣和日本等地也不像香港，醫生營業時間長之餘就是每區都有很多很多間，有時候深夜才來小不適的話，安全藥真的救了一命。
切記切記，不要亂吃成藥啊。
最後Wilma媽再提提大家，出發前也要再留意當地新聞，例如有否爆發傳染病等等，確保此行安心愉快。Babymoon安全至上，如果好好準備，實在會是一個很好的旅遊紀念。祝各位有一個好好的Babymoon回憶呢。