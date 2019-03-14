【Baby Spa】BB出街游水扭計　不如自製在家小泳池！

有時候帶BB外出到專門的BB SPA游水，卻發現BB並不享受，其實可以試試自家小泳池！

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在寶寶四個多月時，我們帶他去了一次游水。因為BB非常喜歡玩水。當時團購價比正價便宜了差不多一半。自行準備的用品包括：游泳片、一套衫褲、紙尿片、至少一餐奶。注意BB游水前半小時不要飲奶啊。

到達時換上拖鞋，場地感覺都乾淨，有一條滑梯，不過BB年紀太小未能夠玩，一切準備好就可以開始了。首先工作人員會協助BB脫去衣服，換上游水片，當時BB還是乖乖配合，然後帶上頸形水泡後就可以準備下水了。提提大家，必須自行探一探水溫，我和朋友一起去，發現兩個BB的水缸溫度不一，其中一個未夠暖。

剛開始時，發現他都是比較享受，這是我第一次感受到BB的性情，比較害羞、慢熱、喜歡獨自慢慢玩、慢慢探索。但見到其他BB很熱情，主動向工作人員笑笑和不停氹氹轉玩水。這種觀察的感受很特別啊。一般游水時間是15分鐘，每個水缸旁都有一個計時器，不過大約十分鐘左右，工作人員嘗試利用池中的小鴨仔和BB玩，BB竟然因為按鴨仔的吱吱聲嚇到大哭起來。我立即嘗試安撫BB但也沒用，於是便要求將BB抱上水。

水缸旁邊就是洗白白的位置，工作人員亦盡快幫BB洗完白白，但BB不停瘋狂地哭，於是我抱着BB安撫直到冷靜下來，再抱BB到剛剛換片的地方，因為要進行按摩，但我一放下BB的一刻，BB又再次大哭了，工作人員無從入手，最後隨便按了一回，我就決定停了。同時在BB大哭時，我立即準備了沖奶，吃過奶後的BB總算平伏了，大部分BB游11至12分鐘就會感到疲累，然後就會扭計，當然亦有BB會超出15分鐘，但這時要留意水溫是否還夠暖。

今次經驗總結，在外面的場地環境尚算乾淨，而且剛新開，暫時還算可以，工作人員尚算細心，水溫的控制可以更好，但這次也是一次了解BB性情的好體驗。

不少孩子會害怕膠鴨仔的吱吱聲，媽媽們要注意！（gettyimage/視覺中國）

BB在爸媽的自家製游泳池中十分享受。（作者提供） 之後，我就買了一個小水池在家中，讓BB可以在家游水，但因為裝滿水的水缸太重，我和Alvin爸就決定在洗手間進行，我選擇了天氣非常好的一天，先關冷氣，水溫和平時洗白白一樣的38度。一切準備好後，就開始讓BB玩水了。今次和上次不一樣的是，BB明顯開心了不少，好興奮。我們讓他玩了十分鐘，就幫BB洗白白、按摩，整個過程B都十分快樂，晚上還睡得甜甜的呢。大家不妨都試下！但提一提大家，頸圈式水泡並不是最好，用太久BB也會辛苦，亦有BB十分討厭和掙扎，如果BB不喜歡就不要勉強他了。 育兒成長和耍樂玩意，一向各施各法，並不是每個BB都適合，媽媽們要自行判斷啊。

撰文：Alvin媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「BB游水水*自家小泳池 vs Baby spa」​】

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