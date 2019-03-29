【打機成癮】孩子沉迷電玩先不要責罵　藉溝通了解成因可紓緩

不少家長曾經提及，家中的小孩最近經常花長時間玩電子遊戲機或網上遊戲，而且又不願意做功課，吃飯亦要三催四請。不時會有新聞報道青年足不出戶，只躲在家中打機，甚至要家人買外賣、把飯菜送到房門口。家長都會擔心小孩子打機會上癮，影響日常生活。筆者不是這方面的專家，不過卻是這一方面的過來人，今天想和大家，特別是各位家長談談打機成癮，以及遇到小孩子打機成癮該怎麼辦。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

沉迷打機是一種疾病？

在2013年，美國精神醫學學會出版了《精神疾病診斷和統計手冊，第五版》，當中提到在現階段，雖然不能完全證實沉迷打機屬精神疾病，但它值得再作研究，而且打機成癮是繼賭博失調後，第二個極有可能被醫學界納入行為失調的成癮疾病。

究竟打機成癮是什麼？小孩愛打遊戲機便是成癮？

一般來說，打機成癮是指一個人花了長時間去打遊戲機，並不能控制自己持續打機的行為，嚴重影響日常生活。美國精神醫學學會還特別提及，成癮者會因不能打機而感到極大的壓力與不適，他們生活的各個方面會受到影響，例如他們會為了打遊戲機而不進食、不願外出、對之前感興趣的活動提不起勁等等。如果只是喜愛打機的人，並且對玩遊戲機有着良好的控制，以及有能力處理生活的事務，並不屬成癮者。

打機成癮是指一個人花了長時間去打遊戲機，並不能控制自己持續打機的行為，嚴重影響日常生活。（Gettyimages／視覺中國）

打機成癮有什麼影響？

打機成癮的後果不用多說，相信不少人也略知一二。沉迷打機會影響着不同的生活層面，包括健康、情緒、社交、學業等等。而在眾多方面，相信在情緒和社交方面的隱憂比較大。在情緒方面，長時間沉迷打機會使人更容易產生負面情緒，例如是暴躁、憂鬱等等。舉個例說，如果成癮者偏好暴力遊戲和槍擊遊戲，會容易對暴力感到麻木，甚至接受暴力行為。至於在社交方面，花長時間對着螢幕，換句話來說，與他人面對面交流和溝通的機會大大減少，久而久之，社交能力會減弱，甚至會變得不喜歡和他人相處。

在社交方面，花長時間對着螢幕，換句話來說，與他人面對面交流和溝通的機會大大減少，久而久之，社交能力會減弱，甚至會變得不喜歡和他人相處。（Gettyiimages／視覺中國）

如果遇上小孩打機成癮，家長該怎麼辦？

若遇上小孩打機成癮，個人的不專業意見是先不要責罵小孩，可以先由以下方法入手：為小孩安排實體遊戲，例如是桌上遊戲或是各種球類活動，嘗試轉移小孩子的注意力。其次，家長亦可以考慮為小朋友制定玩電子遊戲時間，例如把每次的遊戲時間訂為半小時，切忌沒收遊戲機或中斷電源等等，一來避免紛爭，二來把重點放在培養小孩的自控能力。不過，要達致治漂和治本的方法，必須了解小孩打機成癮的原因，例如他們可能因學業或人際關係有着壓力，藉電子遊戲去減壓或逃避問題。家長宜多與小孩溝通，了解他們的情況。

必須了解小孩打機成癮的原因，例如他們可能因學業或人際關係有着壓力，藉電子遊戲去減壓或逃避問題。家長宜多與小孩溝通，了解他們的情況。（Gettyimages／視覺中國）

作為過來人，筆者有些話想分享：

電子遊戲機和虛擬世界的確十分吸引，與現實生活相反，遊戲世界好像任由玩家選擇、愛做什麼便做什麼，亦不用負上責任，在失意沉迷時，玩一局遊戲非常刺激、叫人忘記煩惱，然後便再玩一局、一局後又一局，一玩就玩了數小時，甚至是一整天。筆者也曾經受電玩吸引，在暑假時花了兩個月沉迷電玩，而且一星期可能只有半天外出。我想說的是：沉迷電玩很容易，只是一瞬間的事，撇開沉迷卻很難。不過，我相信，如果在現實世界找到方向和意義，要紓緩這個問題應該不難。

筆者始終不是這一方面的專家，上述的方法和建議只屬參考。如果任何人或身邊的朋友遇上沉迷打機的情況，切記盡快要尋求有關專業人士協助呀！

內容提供：林亦芊

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小孩沈迷電玩，家長該甚麼辦？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）