【媽媽心聲】家家有本難唸的經　不要追求當傳說中的完美媽媽

因為老公出差，最近跟小孩幾乎是24小時都單獨相對，失去支援。作為媽媽，我暴怒的機會也大增。

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當母親的資歷也3至4年了，但我一直都很心虛，自認不是一個好媽媽。

溫柔的媽媽只是傳說，我既不溫柔也不夠成熟，偶爾也想任性不煮飯，網路上常看到那些精美的人妻料理我也做不出來。看到一堆家務和凌亂的家，常讓我很厭世，也常常都幻想着拋家棄子，然後跟姐妹們去旅行，雖然一次也沒有成功過。事實上，姐妹們都沒有空，大家都被小孩綁死了。

我每天都會上演精神分裂的邪惡內心戲：

「真想一巴掌呼過去！」

「刀拿來，我想殺了這個小鬼！」

「喔喔，不行不行，虐兒是不對的！」

「喔！這是我親生的小孩不能殺！」

如何與子女相處是一門艱深的學問，作者認為溫柔的媽媽只是傳說。（作者提供）

大吼大叫後隨之而來的是後悔，天哪！我又對着小孩怒吼了，明明下定決心不可以罵人。書上、網上育兒專家也都是說打罵無用，不是嗎？但我還是忍不住大吼大叫，真該死，今天又破功！

有時候，覺得自己都是個小孩，其實我也好想擺爛、耍賴，什麼都不管。不知怎樣去教另一個小孩，還要裝作一副大人的樣子跟他講道理。 育兒路上一路都是心虛，看着別人的小孩都覺得好棒棒，只有我家小孩跟野獸一樣不受控。

媽媽也想溫柔，但現實生活就是逼得我變成一個瘋婆子！為什麼呢？因為老娘真的累斃了！每天由起床開始，一句話重複了十次，小鬼都聽不進去；待安置好小孩吃飯，自己要吃的時候，小鬼又開始搗蛋了。趕快把飯「吞一吞」，又要開始收拾了。帶孩子出門，扭啊扭，小鬼就是不肯好好走路，小手還不停亂摸。我講到喉嚨痛死了，小孩就是不肯聽話。日復一日的生活，誰不累啊？

當孩子撒野的時候，母親亦須調節自己的情緒。（作者提供）

時常都懷疑自己為何總是失敗，但慢慢地，我發現當一個媽媽是不可能完全按照網路上那些「神人」的作法育兒。每每想靠着那些方針去教，卻像在汪洋漂流，想靠岸，卻怎麼也靠不到岸、上不到岸。

家家有本難唸的經，每個小孩都是不同的個體。其實會有這種焦慮感和罪惡感都是因為追求完美，但其實覺得自己離完美還很遠。不過，沒有人天生會當「好媽媽」，也不會有人故意想當個「壞媽媽」！

每個小孩都是不同的個體，世上沒有一套完美的育兒指引。（作者提供）

該慶幸的是，爸爸能明白我的崩潰。昨天跟爸爸講電話，告訴他兒子怎樣野蠻、如何欠揍，他除了安慰我、給我打氣，並提議「如果太累就出去吃飯吧，不要煮飯了，沒關係啦！ 」有旁人的理解，也是一個很大的幫助。其實一個發神經、幾近崩潰邊緣的媽媽，只是想要一點鼓勵和安慰而已。

身為媽媽，我們都時常走在崩潰的邊緣，時常懷疑自己。我想說，世界上沒有完美的媽媽，溫柔的媽媽只是傳說。接受自己的不完美，你已經很棒了！休息一下又是「一條好漢」！ 媽媽們，共勉之！

世界上沒有完美的媽媽，溫柔的媽媽只是傳說，媽媽宜多鼓勵自己。（作者提供）

作者簡介：暴龍媽媽

暴龍媽媽， 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

作者Facebook專頁：港台混血小暴龍

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【崩潰心聲】完美媽媽的背後全是崩潰、我不是好媽媽但我盡力了」​】

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