麻疹爆發事必有因│兒科專科醫生馮偉正

踏入四月，很多香港人都準備在復活節期出外旅遊，同時又是外籍家傭回鄉探親的旺季。可是這個時候卻殺出了個麻疹，肆虐我們最愛的旅遊目的地日本和近二十萬「姐姐」的老家菲律賓，還踩進我們的門口，在香港的機場搞事。假日的期待無端地多了幾分憂慮，只有到處尋找有提供麻疹疫苗的診所，希望趕及出發前安排家人和家傭接種。面對突然增加的需求，大部分私家醫生的存貨在兩三天內消耗淨盡，當下境況可謂「一針難求」。 【編按：作者為兒科專科醫生馮偉正】

菲律賓疫情堪憂

根據世衛的報告，自本年1月1日起，菲律賓已超過二萬多人感染麻疹，並最少造成300人死亡，主要受影響的地方為包括大馬尼拉、呂宋中南部、和包括宿霧市的中部省份，而且有不斷蔓延的趨勢。這些疫區也是不少在港工作菲籍家傭的家鄕，「姐姐」如果未染過麻疹或接種過麻疹疫苗，確實有可能在回鄉期間染病，並把麻疹帶回香港，感染僱主家中未夠年齡打麻疹針的嬰兒或小時候「冇打齊針又未出過疹」的成年人。

其實這不是菲律賓第一次出現麻疹爆發，這與一直以來當地的疫苗接種率偏低有關，而近年百分比更有下滑趨勢。有學者分析指，低接種率除了跟當地基層健康資源不足影響防疫注射的普及性外，與政府的公信力不無關係。 2016年，菲律賓政府推行學童登革熱疫苗注射計劃，在決策和執行上亂象橫生，不僅導致民眾對衞生當局大肆抨擊，對一切疫苗的效能和安全性亦產生莫大質疑。菲律賓的麻疹接種率由2008年的80%降至2017年的70%，2018年的初步數據更顯示這個跌勢仍然持續。政府公信力掃地，推什麼政策都寸步難行。 日本又如何呢？ 繼去年沖繩麻疹爆發後，今年初日本不同地區陸續出現疫情。現時47個都府縣道中最少有20個發現病例，累計數以百計人受感染，是繼2007年日本最嚴峻的爆發。當中重災區三重縣、大阪府、東京和愛知縣(名古屋一帶)，恰好是港人赴日旅遊的熱點，又正值賞櫻季節，計劃好「花見」的難免憂心忡忡。

至於上述地區為何成為重災區，除了是因為人口稠密外，原來又與當地民眾的觀念有關。大阪、三重等地近年流行一名為「救世神教」的宗教組織，強調人體自然抗病的能力，抗拒疫苗作為預防疾病的手段，與為禍西方國家的「反疫苗運動」沆瀣一氣，如出一轍。與此同時，日本至2006年才開始為升讀小學的兒童注射第二次麻疹疫苗（比香港晚了將近十年），意味着社區累積了一大班過去只接受過一針麻疹疫苗的二三十歲青年。他們是社交往來最頻繁，但免疫力又不足的高危族。只要有一撮不肯打針的反疫苗人士受感染，麻疹就會如火苗遇上乾柴，一發不可收拾。疫情最嚴重的三重縣過半數病例都是救世神教的信徒，在民情洶湧下，教派不得不發聲明向國民道歉。

從菲律賓和日本的事例可印證到，公共衛生的推動，有賴民眾是否掌握正確的健康資訊；讓民眾接收到正確的資訊，政府責無旁貸，效果如何，就要看政府對民情的靈敏度和辦事能力了。