【親子共讀】怎樣選好的繪本？依書直讀？　解答共讀的五大疑問

親子共讀的好處不止能陪伴孩子的成長，也能啟發父母去共同探索世界、感受生活。

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人人都說親子共讀對孩子好，對家長更好。小兒子快兩歲了，很想和就讀K3的哥哥「共」讀，但我和ABC先生既要應付兩個仔遞上的本本童書，亦要進行雙語加混齡教育，所以開始覺得吃力。

幸好，最近大兒子的幼稚園舉辨了一場聯校繪本講座，請來「綠腳丫」發起人柯佳列（Kenny）作主講，解答我多年來（快六年！）對親子共讀的一些誤解和迷思。

兩歲的小兒子與就讀K3的哥哥共讀。（作者提供）

Q1、親子共讀愈細開始愈好？

我家相信兒童繪本是好的，就連為大兒子選擇幼稚園都是以繪本教育出發。Kenny未開始入題就開宗名義說，培養共讀的最佳時機就是6歲前。大家都明白升小學後，小朋友會有排山倒海的功課和測驗考試默書，試問孩子還有時間或父母又有心力與小朋友共讀嗎？

當然，並不是每位小朋友都能坐下來聽故事。好像我家的孩子，大兒子很愛書，但小兒仔卻相反，他見哥哥每晚睡前都拿書來讀，就嚷着叫我和先生伴讀。自自然然，小兒子便有樣學樣，不出半年，他已經有自己喜歡的童書，也有自己喜歡坐着看書的位置了。

對於這種潛移默化的影響，若果只有一位孩子，但他又不願拿書來閱讀的話，就得靠家長的作模樣，父母書不離手，孩子也會一樣。相反，若父母身教做得不好，也請勿期望孩子會自己閱讀。

培養共讀的最佳時機就是6歲前。（Gettyimages／視覺中國）

Q2、親子共讀＝講故事？

記得大兒子年紀愈小，共讀時我就愈講得眉飛色舞，每句說話都有抑揚頓挫，神情手勢亦很多。我以為我落力演出，就會讓他更加喜歡閱讀故事。可是，小兒子卻完全不受這套演出，不給情面地溜走了。再試幾次後，我已經覺得氣餒。

Kenny就徐徐地即場示範如果單用聲音的強弱、高低、長短來朗讀幾本繪本。只要認真讀出，讀而不板，語速適當，快慢有致，在適當的位置停頓就可以。當你愈讀得多，就會愈有信心，愈有感情，也愈有韻致，更建立起語感來。不知不覺間，孩子亦會開始覺得有趣味。

越讀得多，就會越有信心，越有感情，也越有韻致。（Gettyimages／視覺中國）

Q3、讀書面語還是口語？

講起朗讀，很多家長都跟我一樣，不知應該是依書直說，一字不改地讀出，還是自動轉為廣東話好。

如此的迷思，皆因市面上絕大部分的繁體中文繪本，都是台灣入口的（無論是當地創作或是台式翻譯本），而香港本土繪本實在少得很。所以，文字理應是按照國語語音的規律來書寫，與港式書寫顯然不相同。某些詞彙對於香港家長來說是相對地陌生，讀起來也文謅謅，覺得不通順。

閱書無數的Kenny卻認為照廣東話來讀是絕對沒有問題。若自己讀了幾篇也不順暢的話，就不要硬來。這時候便無需執着照讀，停一停，想一想，改幾個字吧。

Kenny即場朗讀的一篇文章，正是美國作家Robert Munsch在1986年出版的《永遠永遠愛你》（《Love You Forever》中文版，林芳萍譯），這是描述一對母子在傳承愛的故事。故事中的八個成長階段是重複着類似的節奏和內容，所以就算家長讀出「摟在懷裏」和「卧室的窗」等句子，對孩子來說，都會覺得親切和不抗拒。而且，全書重複着一小段「我永遠愛你，我永遠疼你，在媽媽的心裏，你是我永遠的寶貝」。Kenny他只把「疼」改為「鍚」，其他一字不改。

另一本Kenny朗讀的是Anthony Browne的《我媽媽》（《My Mum》中文版，何儀譯），都是以「我愛我媽媽，她也永遠愛我！」為主題，利用孩子的口吻來描述他十項全能的媽媽。例如「手藝不凡的廚師」，「技藝精湛的雜耍員」等，這句子對小朋友來說是絕不淺白，但圖畫卻完全呼應到文字，而反複的句子和幽默的比喻亦能抓住孩子的心。所以Kenny認為家長不要低估小孩對新詞彙的理解能力。

回想以前自己讀得不夠順暢，應該大多是我事前未做足功夫吧。

繪本的圖畫能完全呼應到文字，反複的句子和幽默的比喻亦能抓住孩子的心。（Gettyimages／視覺中國）

Q4、閱讀＝悅讀？

以上的問題絕不會發生在ABC先生上。讀英文繪本，他是依書直說，有時兩個兒子翻來翻去，他就跳頁照讀，沒有異議，看似很隨意。反觀，我有時就忍不住出認字，認知題來考大兒子，我逐字逐句去唸，想他認真聽，卻不知不覺間把繪本當作閱讀理解，但這不是學習任務呢。

回想什麼是繪本，顧名思義這就是「畫出來的書（Picture Book）」，它靠的不是文字，而是圖畫。最極端的就是無字書，大家單靠圖畫，還可以知道整本書的故事內容在說什麼。所以好的繪本總是能夠讓小朋友一翻再翻，在每個頁面裏放了許多文字敘述書內的圖像和情節。精心的設計和鋪排，讓每一次父母伴讀和小朋友每一次翻閱時，都會有不同的驚喜。

所以，接觸繪本在孩子的心中，是跟玩具一樣有趣。

Kenny舉出《鳥有翅膀，孩子有書》和《我吃拉麵的時候》這些例子，光聽到書名，就讓人忍不住好奇問這是一本什麼樣的繪本？繪本透過圖畫的傳達，往往可超越文字的表達，其想像空間更是無限，也拉近了人與人的距離。

經Kenny的提醒，單是書名頁（翻過扉頁後，印有書名、着作者、插圖者、譯者、出版者等資料）已經大有學問。有時封面設計可能充滿市場商機的計算，選書時大可留意一下書名頁。例如《紙箱裹的人》，書名頁比扉頁的圖像色彩簡單，但佈局更細緻，這樣的細節更能決定全書的深度。

好的繪本總是能夠讓小朋友一翻再翻。（Gettyimages／視覺中國）

Q5、如何選書？

大家都深明繪本在幼兒教育上的神奇功效。正因為在孩子看書時，他們的品格未定，但求知慾、好奇心和模仿力強。所以從語言到故事，從繪畫到內容都必須謹慎。Kenny幾乎每場講座都被問到：如何為孩子選擇繪本？

Kenny強調兒童文學的三要素︰真、善、美。

真的情感和知識

善的性靈和追求

美的意境和語言

在注重優美的語言和趣味的故事的同時，一定要為孩子未來的人生培養好的人格和修養，亦守護代代傳承的文化，為他們留下美好的共讀回憶。

真、善、美，不能單靠以上的三言兩語能完整述說，但我深信一本讓人莞爾的繪本，不止能陪伴孩子的成長，也能啟發父母去共同探索世界、感受生活。這也是我十分投入親子共讀的原因，它彷彿讓我再成為小孩，再一次成長。

親子共讀過程中，還是避免不了有挫敗感。像我和老公喜愛的《愛心樹 (The Giving Tree)》和《The Little House》，不是每本抱回家的經典書籍，兩個兒子都喜歡讀，但一本繪本，包含的不止是故事的質量，還承載了親子的快樂，但願他們日後再讀到這些故事時，偶爾想起當年與父母的共讀時光。

一本繪本，包含的不止是故事的質量，還承載了親子的快樂。（Gettyimages／視覺中國）

內容提供：Make A Wish

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於親子共讀的N個為什麼」​】

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