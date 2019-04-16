【親子教育】怕輸是孩子通病　家長應如何教導子女處理失敗？　

小兒子最近愛上了玩層層疊，於是全家都陪他玩。不過，他有一個幾乎這年紀小孩都有的情況，就是「怕輸」。

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當遊戲開始，我們通常都會猜猜這回合誰會令積木倒塌，假若猜他，他便會很不高興。如果小兒子真的輸了，更會眼泛淚光，露出一副想哭的楚楚可憐的樣子。

小兒最近愛上玩層層疊，於是全家都陪他玩。（Gettyimage／視覺中國）

我對他說：「輸其實係可以接受㗎，輸咗咪再玩過囉，最緊要係我地開心繼續一齊玩落去嘛！」

我繼續「發表偉論」：「就好似讀書咁，如果唔可以唔合格，咁樣讀書咪唔好玩囉，甚至唔想玩落去！」

大兒子在旁認真補充：「係呀，有啲人讀書唔合格，會唔開心到想死！」

我對他說：「輸其實係可以接受㗎，輸咗咪再玩過囉，最緊要係我地開心繼續一齊玩落去嘛！」（示意圖，Gettyimage／視覺中國）

為免大家愈說愈遠，我立即返回正題：

我想很多人都「怕輸」，是因為害怕別人取笑他或是在旁討論他，的確被別人取笑或討論是令人很不開心的事。不過若有人輸了，大家都不會取笑他，而且更鼓勵他再玩一次，這樣就算輸了，都可以繼續開心地玩！

小兒子點點頭，好像有點明白，決定再次疊起積木，開始另一回合。

我想很多人都「怕輸」，是因為害怕別人取笑他或是在旁討論他，的確被別人取笑或討論是令人很不開心的。（作者提供）

面對成敗得失，是人生一項重要的生活技能。父母是教導孩子有關輸贏的第一位老師，有關面對輸贏精神從小就應該培養。父母如何拿捏成敗的輕重，子女也會相應跟隨。

我曾經認識一位讀小學的孩子，學期完結後得知自己得了全級第二名，理應相當高興，他卻傷心大哭，令我感到莫名其妙。

父母是教導孩子有關輸贏的第一位老師，有關面對輸贏精神從小就應該培養。（Gettyimage／視覺中國）

他父母口中常說成績並非最重要，最緊要他開心。後來才知道原來每逢假期，這位孩子的時間便會被排山倒海的補習班填滿。雖然他很聰明，但父母仍以讓他參加大量補習班，以確保他在各科可經常奪得第一名。所以，當跌落第二時他便開始緊張起來，食欲也開始減退，總覺得自己做得不夠好，寧願不玩不食去讀書，拼命去追回第一名。

然而，這個男孩才得七、八歲（或許他是神童），但如果已經有這種我稱之為「精神壓力的反應」，不懂得泰然接受失敗（其實根本就沒有失敗可言），往後人生的其他風浪，他又會怎樣面對呢？

但如果已經有這種我稱之為「精神壓力的反應」，不懂得泰然接受失敗（其實根本就沒有失敗可言），往後人生的其他風浪，他又會怎樣面對呢？（Gettyimage／視覺中國）

遊戲是教導孩子學習處理勝負的第一步，小朋友需要在輕鬆的環境下體驗成功和失敗的感覺。父母亦不需要故意每次讓孩子獲勝，反而要向他們示範如何接受失敗，就算輸掉任何遊戲或比賽，都可以學習欣賞及祝賀獲勝者的體育精神。至於贏了，當然可以享受得勝的快樂，不過，亦要保持贏家的風度，鼓勵對手再接再厲。

如果懂得處理勝敗，競賽是一件好事。因為在比試中能改變各人的態度，令人進步。假若父母能夠培養出孩子跨越成敗的心胸，便是他們人生中的「成功之母」！

假若父母能夠培養出孩子跨越成敗的心胸，便是他們人生中的「成功之母」！（作者提供）

當小兒子在這個回合把積木倒塌了，大家都拍一拍他肩膀鼓勵他，他亦展開了人生第一次失敗的微笑！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「8歲男孩考全級第二輸不起傷心痛哭 不接受失敗往後人生怎麼走」​】

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