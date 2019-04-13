學Phonics提升英語力　五個步驟從三歲開始學拼音｜Miss Carley

在我們讀書的年代，並不流行學習Phonics（拼音），但現在Phonics已被大部分幼稚園納入為正規課程，小朋友都一窩蜂去學習中心上Phonics班，究竟Phonics是不是真的非學不可？

無可置疑，學習拼音能讓小朋友認識字母及其發音（Sounds）的關係，從而提升英語發音、拼讀和串字能力，而不靠死記去硬背生字的串法和讀音。學習拼音也能提升小朋友的英文閱讀能力，增強閱讀的成功感和興趣，也能增加英文詞彙量。而不少外國研究也指出，拼音是小朋友學習閱讀的最佳方法。然而，我想澄清一點，Phonics絕對不是萬能的，英文中只有約七成的生字是能用拼音規則（Phonics rules）去拼讀出來，故此即使學懂了全部的音素（Phonemes）和拼音規則（Phonics rules）也不代表能完全認讀所有英文生字，有約三成的英文生字仍是要靠記憶去認讀的。

家長在教孩子辨認英文單字的Beginning sounds時，可以向孩子展示一張圖卡。（作者提供） 小朋友從三歲開始，就可以學習英文拼音，學習步驟大致如下︰ 1、學習A至Z的Phonics sounds 2、辨認英文單字的Beginning sounds （如圖所示，家長展示一張圖卡，並向小朋友問：「What letter does it start with?」 3、拼讀CVC（Consonant Vowel Consonant），即包含三個字母的單字（如Cat, Dog, Pig） 4、學習由兩個字母組成的音（如sh, th, ch, ai, ay, oi, oy等） 5、拼讀更多以不同音素組成的單字（如Chip, Short, Chain等）

其實要學習英語拼音，也不一定要用上昂貴的英語教材，或上昂貴的課堂，這裏介紹一些免費的網站和應用程式，內有很多十分生動有趣的Phonics影片、歌曲和英語故事等，亦有不同程度之分，適合家長和小朋友一起觀賞和學習。

Kizphonics

Starfall

Kizclub - Phonics Activities

Youtube（搜尋 "Jolly Phonics Songs"）

MELS i-Teaching Phonics（手機應用程式）

小朋友學習Phonics後，亦要不斷重複運用練習，才能牢牢記住學會的Phonics sounds和真正掌握拼讀技巧。（gettyimage/視覺中國）

另外，有一點很重要的是，小朋友學習Phonics後，亦要不斷重複運用和練習，才能牢牢記住學會的Phonics sounds和真正掌握拼讀技巧。稍後Miss Carley亦將會為大家介紹一些練習拼音的簡單遊戲和活動，各位家長請密切留意啊！

言語治療師媽媽Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。 作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「學習Phonics大解構」​】

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