【親職協作】沒有父親是兼職　五招幫輕媽媽做個好爸爸丨招雋寧

最近讀到一個「老公是豬隊友嗎?」的測量表,有幾點也發生在自己身上。那表是這樣的: 1.經常沉睡而漏招 2.在廁所滑手機,逃避子女 3.推卸:「孩子就是痴住你,我都沒辦法」 4.家務白痴:食嘢唔做嘢,做嘢打欄嘢 5.帶孩子非常隨性,用最驚人的方法照顧孩子 6.用嘴來做爸爸:蹺埋雙手,只說不做 7.只要媽媽不在,所有規矩都煙消雲散 8.嫌孩子太嘈,大發雷霆

我經常需要很多睡眠,睡多了就「漏招」,就被取笑是豬隊友。事實上,孩子未出世以前,睡覺、打機、砌模型、讀書、應酬、行房都是隨心所欲,成為爸爸後連睡眠也不是自己的。

孩子表面上佔據了爸爸的時間,實際卻是他需要爸爸的陪伴。有份關係上的責任,雖然時間變得不全是自己控制,但也來得甘心一點。

沒有爸爸是兼職的,就正如媽媽也是全年無休一樣。愈來愈多人(尤其媽媽)期望爸爸分擔親職照顧的應有角色,問題是爸爸「應有」甚麼角色?分擔50/50的養育時間和責任才算是「應有」嗎?未必,因為每個家庭都有獨特的協調。

1. 補位 新手爸爸沒有辦法十月懷胎和餵哺「父乳」,但卻可以為孩子洗澡、安撫、穿衣、玩樂、說故事、帶出街。總有些任務是爸爸做得舒服又上手。關鍵在於留意太太要做甚麼,而新手爸爸可以在哪裡「補位」。舉例說,在太太成功哄睡前,你已「埋位」洗淨碗盤。 2. 肯定配偶的養育方式 每對父母對養育孩子都有不同的原則和考慮,這些養育方針需要得到互相支持。多點和太太討論雙方對養育的理念吧。嘗試按對方的原則實踐養育習慣,會避免不少張力。千萬別因太太不在,就放寬所有規矩。經常不一致的教養會令孩子無所適從,容易在關係裡感到不安全,或者學懂「人細鬼大走精面」。

3. 安排小休 我會鼓勵新手爸爸注意太太心力枯竭的時刻,主動提議「接管」孩子,讓太太出外走走,回一回氣。試試每星期都安排一次,讓新手媽媽有做些自己事情的空間。 4. 保持機動性 夫妻總有做法不同的時候。在日復日的照顧裡,重複地處理生活瑣事,應付即時需要,使新手父母忘記孩子成長的長遠目標。「細路大得好快!」,隨著孩子漸長,由慣被餵食到自己用餐具,由用奶樽變用「啜啜杯」,再用「開口杯」……新手爸爸需要持續保有彈性,應對孩子適齡的需要。

5. 太太的助攻 沒有男人是天生的神隊友。隊友最重要的默契和技巧,需要太太的傳球助攻,甚至開口提示,才有磨練的機會。請放手給爸爸嘗試照顧孩子,信任他,給他一些自主去下無傷大雅的決定。有些時候,你未必欣賞他採用的方法,但請肯定他接手的努力。因為不信任和否定無疑會使男人更早從爸爸角色上退場。

本文參考了:

Bickerdike, A., Gee, T., King, A., Ridgewell, P. & Wiseman, P. (2014). Dads! Renovate Your Relationship-14 Tools To Help Fathers Stay Connected To Their Partners. Ontario, Canada: Dad Central Ontario.



Brown, Geoffrey L., Schoppe-Sullivan, Sarah J., Mangelsdorf, Sarah C., & Neff, Cynthia. (2010). Observed and Reported Supportive Coparenting as Predictors of Infant-Mother and Infant-Father Attachment Security. Early Child Development and Care, 180(1-2), pp.121-137.

(文章獲維護家庭基金子女成長研究平台授權刊登)

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「五招脫離豬隊友 男人需要太太的助攻」​】

(以上文章內容均屬用戶提供,香港01均不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽,從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班,體驗武術運動,眼界.決定境界!

立即購票

武博專頁