【親子好去處】兩個STEAM親子活動推介　學習科學迎接復活節來臨

踏入4月，又臨近復活節，都有多個本地玩樂好去處，將軍澳和九龍灣都有以STEAM教育為主題的親子活動，大家可以邊玩邊學習科學知識！

創意彩蛋科學基地

MCP CENTRAL 新都城中心二期將於3月30日至4月28日期間，融合玩樂及教育，打造一個STEAM科學基地。

六大實驗基地： 基地一 (Mathematics 數學)：



當小朋友踏進彩蛋，將會見到一重重無限延伸的光影隧道。隧道利用數學原理計算鏡面折射角度，通過鏡子互相反射的特性，營造鏡中鏡無限延伸效果，彩蛋內更配有不同光影藝術效果，讓大小朋友盡情打卡拍照。

基地二 (Science 科學)：



首站的分層彩虹瓶解構各類液體及材料的濃渡及密度。彩虹瓶中儲存了不同濃度及密度的七彩液體，如燈油、梘液等，小朋友加進不同材料，如乒乓球、串珠等後，物件懸浮各個顏色層中，可學到浮力及材料密度差異原理。



走到化學實驗室，小朋友只需為「藍瓶」打打氣，將溶液中的電子氧化還原，「變出」試管中的藍色；靜待數分鐘，試管中的藍色就會遂漸消失，猶如變魔術一樣神奇。另一邊廂實驗室，「黃燈」加上氧氣後，改變酸鹼值就能造出「紅燈」及「綠燈」，讓小朋友將顏色玩弄於股掌之中。

基地三 (Engineering 工程)：

看到「蛋」研究員坐在搖搖板的一邊，小朋友要想想另一邊需要放多少粒迷你彩蛋才能使搖搖板平衡，從中學習槓桿原理。

基地四 (Engineering 工程)： 齒輪與槓桿原理同為六大常見機械原理之一。小朋友看到五顏六色大大細細的齒輪嚙合轉動，可學習到當中是將力量由一個齒輪傳遞到另一個齒輪，延長動力，提高工作效率。

基地五 (Arts 藝術)：

在畫蛋奇兵區域，小朋友可在平板電腦上設計出獨一無二的復活強，技術人員會幫忙即場印製小朋友所設計的復活蛋於環保袋上。

基地六 (Technology 科技)：

小朋友可戴上VR眼鏡，穿梭星際，在無重力環境下完成多個重要任務，包括用水杯接著四濺的水花，以及採集環境樣本，期間更會介紹多個常見化學元素，如碳、氫、氧等，增添對浩瀚宇宙的認識及瞭解，激發他們對太空的興趣。

參加方法：讚好「MCP新都城中心」Facebook或Instagram專頁，任務完成後還可獲頒發太空人證書！

地點：MCP CENTRAL (新都城中心 2 期) L2 (近759阿信屋)

*逢星期五﹑星期六﹑星期日及公眾假期下午1時至晚上8時開放

復活快閃科學店 引入得獎科學玩具

場內又特設復活快閃店，引入台灣品牌「賽先生科學工廠」的科學禮品，包含各式DIY系列遊戲、益智解謎玩具、日常科學原理應用遊戲等新奇有趣科學產品。

*逢星期五﹑星期六﹑星期日及公眾假期下午1時至晚上8時開放

+ 3 + 2

MCP 新都城中心「創意彩蛋科學基地」主題裝置

日期：2019年3月30日至4月28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1天幕廣場

MegaBox x 海洋公園 Whiskers & Friends STEAM探索之旅



探索之旅融合STEAM的5大教育領域知識及海洋保育元素，提供海洋公園Whiskers & Friends故事分享會及STEAM工作坊等節目，讓小朋友能寓學習於娛樂。

1.「探索號」大型裝置 船的構造當中包含多個科學理論，小朋友可透過觀察船上潛望鏡、船舵和船錨等，體現了科學、科技及工程的運用。



日期：3月20日至5月1日

開放時間：上午10時至晚上10時

地點：MegaBox L5中庭

2. 「救救小魚兒」機動遊戲 為讓小朋友從小建立保護海洋的觀念，於大型裝置特別設有「救救小魚兒」機動遊戲。即日消費滿HK$100*或以上及讚好MegaBox Facebook專頁即可參與遊戲，於限時內清理指定數量的海洋廢物，即有機會獲贈小禮品或商戶優惠券。 日期：3月20日至5月1日 （逢星期六、日及公眾假期）

時間：下午1時至晚上6時

地點：MegaBox L5中庭 *憑單一即日消費之商戶機印收據及銀聯/易辦事/信用卡簽賬存根

*禮品數量有限，送完即止

3.「益智砌砌牆」遊戲 小朋友可以自由發揮創意，到船上的「益智砌砌牆」以齒輪、螺絲及寶石等砌出各種海洋生物，同時培訓小朋友的創意思維，以及學習齒輪及滑輪的原理，體現了科學、工程、藝術及數學的運用。 日期：3月20日至5月1日 （逢星期六、日及公眾假期）

時間：下午1時至晚上6時

地點：MegaBox L5中庭