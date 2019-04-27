【親子桌遊】三款適合幼兒、宜學習又有趣的桌遊丨Miss Carley

很多人都以為，桌遊只適合較年長的小朋友，但其實細至兩三歲的小朋友也可以開始玩桌遊呢！

桌遊除了好玩外，更可以訓練小朋友的專注力及合作性，學習顏色、數字、生字等不同概念，也可以讓小朋友跟從規則、建立輸贏概念，也是很好的親子時間呢！以下為大家介紹三款適合幼兒的桌遊︰

UNO幼童版

UNO 的幼童版比正常版少了許多特別卡，對於剛接觸桌遊的幼兒，我們可以把僅餘的特別卡抽起，再簡化一些遊戲規則（例如沒有卡出的話不用再抽卡），令小朋友易於理解及參與，之後可以逐漸加上更多遊戲規則及特別卡以增加難度。

Miss Carley和孩子玩UNO幼童版。（作者提供）

ThinkFun Roll and Play

獲奬無數，於美國極為暢銷，連歲半寶寶也可以玩的桌遊！玩法非常簡單，先擲巨型顏色骰子，再抽出相應顏色的圖卡，然後做出圖卡的任務，如扮某種動物叫聲、找出某種顏色的物件、摸某個身體部分、數數目等，益智度及好玩程度滿分。

Miss Carley和孩子在玩ThinkFun Roll and Play。（作者提供）

Domino

把牌平均分給各位玩家，枱上放一張牌，每人以接龍形式輪流出牌，手上最快沒有牌或最少牌的為勝方，這套木製的Domino還可以當骨牌來玩呢！

Miss Carley和孩子在玩Domino。（作者提供）

不想花錢買而想免費自製Domino的話，也可到以下連結︰https://www.toolsforeducators.com/dominoes/

今天起就讓孩子們放下手中的電子產品，齊來投入桌遊的世界吧！

稍後Miss Carley 將會為大家介紹更多適合幼兒的桌遊，有興趣的記得留意了！

言語治療師媽媽Miss Carley。

作者簡介：言語治療師媽媽Miss Carley​

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「桌遊初體驗 -- 三款適合幼兒、有趣又好玩的桌遊」​】

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