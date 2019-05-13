【剖腹生產記】剖腹不比順產輕鬆　媲美十級痛的後遺症丨Ar Chu媽

世上每個母親都是非常偉大的，除了要忍受懷胎十月，還要經歷生產的痛楚。對於順產，剖腹產後注意事項也更多，有些母親還會面對剖腹產後遺症。Ar Chu媽已是第二次剖腹生產，體會過第一次痛楚，還要經歷第二次真的不容易。

有人說，女人要經歷過順產的痛，才會感受到母親的偉大。Ar Chu媽剛誕下細佬豬，兩胎都是剖腹生產。雖然從沒經歷過十幾個小時的陣痛和生產的十級痛，但亦是冒着剖腹手術的風險去生下兩個可愛寶貝豬，都是用生命去迎接兩條小生命。還記得兩年前Ar Chu媽在生baby豬時，曾因自己不能順產而深感遺憾。及後和其他媽媽聊起順產的生產過程，都會再次觸及這道坎，感嘆自己不能感受其他媽媽所說的十級痛。然而，剖腹產絕不比順產輕鬆。雖然生產過程快，而且局部麻醉不用感受十級痛楚，卻對產後及自身的影響較大。

沒有什麼比baby豬和細佬豬健康、快樂更重要。（作者提供）

首先，剖腹產先要承受脊椎麻醉的風險及痛楚。Ar Chu媽就因為孕期暴重60磅而致腰背太厚，要打了3次才能完成。期間麻醉師用針在背上扎了又扎，除了痛楚，更深刻的感受就是恐懼，相信很多剖腹產的媽媽最懼怕的便是這一環。剖腹生產的過程中，即使下半身已經麻醉了，但過程中你還是會感受到有人猛力拉扯體內的器官和皮肉。算不上很痛， 仍感覺非常難受及不安。另外，生產過程須剖開7層後才能拿出baby！由於這次是第二次剖腹產，縫合過程比第一次長。躺在手術床上，清晰看見醫生在為自己做縫合。過程中不斷感受到體內的器官被拉扯，看着醫生將大塊大塊的紗布塞進於腹腔及子宮內吸乾血液，再一層一層的用長針及線進行傷口縫合。此時此刻，心中只想着何時才完結、何時才能回到病房見baby豬和細佬豬？

生產後才是剖腹產痛楚的開始。麻醉藥過後，開始感受到腹部的疼痛，尤其是24小時後第一次下床上廁所時，痛得去一個小便都比平常多花好幾倍時間。為了讓細佬豬能吸收更多的抗體及養份，每隔4小時便要忍受着傷口及子宮收縮的痛，去哺乳室餵母乳。更遑論剖腹產後的身體復原需要時間，比順產的長得多，但這些痛都比不及因剖腹產的傷口而有一段時間不能抱baby豬的痛！

疲憊時看到孩子的笑臉或喊一聲媽媽，就覺得所有辛苦都是值得的。（作者提供）

生產只是作為媽媽的旅程的開端，教養孩子將是一條更漫長、更艱辛的路。Ar Chu媽自問不是一個一百分媽媽，因為很多事情且行且學中，但都為了兩隻寶貝豬，無悔放棄自由和個人的時間，盡力地學習和做好母親的責任。這過程雖苦猶甜，他們一天一天的成長、進步，都是我的動力和快樂的泉源。各位媽媽共勉之！

作者簡介：Ar Chu媽

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments。

P.s. 雖然不是減肥達人，但對減肥有點心得及成果，希望可以互相交流。

作者Facebook專頁：www.facebook.com\chuchumadiary

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「剖腹生產記」​】

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