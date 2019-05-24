【體驗式方法】教導孩子學會接受 家長與孩子共同成長

大部份家長都會安排子女進入傳統學校，在課室中學習。不過「小兒科親子共學」發起人Carrie媽媽就選擇帶着子女進入社區，透過不同活動，帶領孩子從生活中學習。她認為這樣的做法除了令孩子更獨立，見識更多事物，同時Carrie自己也可以從中學習，如何面對自己的缺點，如何更善於與他人相處，如何成為一對雖然不完美但令孩子正確生長的父母。

讓小朋友學會負責任

育有3歲兒子謙謙的Carrie，認為小朋友在這麼小的年紀，書本知識並非最重要，「我希望可以在謙謙小時候，他就學會三件事，自理能力、懂得關心別人和好的品格。」例如謙謙6個月的時候就開始自己吃香蕉，1歲的時候就學會自己食飯，「教他自己吃飯的時候，他經常不聽話，不情不願想其他人餵，那我就會把食物收起，到下一餐他就會慢慢學習自己進食。」Carrie又會給予不同家務謙謙，「我希望他明白自己是家庭的一份子，他有責任去付出，每個人都要分擔。」謙謙是Carrie的第一個孩子，在不斷摸索教導的過程，在孩子不斷成長的同時，Carrie亦對教育有更多體驗。

謙謙沒有去傳統學校，而是走入社區學習。

帶領孩子體驗生活

「生活是最好的學習方式。」Carrie沒有帶謙謙到傳統幼稚園，而是在社區中學習。今天帶小朋友到博物館，明天要他們行山，後天可能就是到沙灘執垃圾，體驗生活，令孩子不會害怕接觸新事物，不會害怕陌生人，更加大膽而且勇於嘗試，「熟悉生活已經是最好的學習。」雖然沒有在傳統幼稚園上學，但謙謙的說話能力和認字能力完全沒有問題，「平常看到路牌，或者在我讀故事的時候，他都會問很多問題，全部都是認字機會。」

選擇適合自己的方式

「這是適合我和我的孩子的方式，但不等於其他人也適合。」Carrie說很多家長擔心自己的孩子追不上學習進度，擔心孩子趕不到公開試，她認為完全可以理解，也不會批評其他人。「我只是希望給予自己的孩子更多選擇，如果最後他選擇讀傳統學校，我不會反對，很多人在傳統學校一樣會成才。」 談到孩子將來的發展，她亦指孩子有完全自由的選擇，Carrie只是作一個引導的角色，指引他們各條不同的路，最後的路如何走都是孩子的決定。

Carrie表示孩子將來的路會由他們自己選擇。

孩子和父母共同成長

Carrie亦認為這樣的教導方式，可以令自己和孩子一同成長。「有一次我和丈夫吵架，令孩子受驚，之後我也道歉了。」Carrie認為現時她教育孩子的方式令自己看清自己的盲點，自己不完美的一面。「對外人總可以十分包容，但對着自己的孩子一定有支持不到的時候。」她向孩子道歉，因為她希望孩子明白人會犯錯，世上沒有完美的人，做錯事要先承認，再尋求原諒，人先要要學會原諒自己，才可以原諒別人。