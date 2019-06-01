【婆媳糾紛】距離產生美　家婆奶奶應避免同居以防「困獸鬥」　

最近內地綜藝節目《我最愛的女人們》正熱播，當中明星夫婦的婆媳關係引起網民的熱烈討論。節目邀請了四對明星夫婦和男方的母親，展開一程家庭之旅，體驗同居生活。這讓我不禁想到一個當代女性常常糾結的問題：「結婚後應不應該和男方父母同住？」

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在寸土如金的香港，結婚後有房子住已是非常幸福的事，若要另外買或租一套房子，與公公婆婆分開住，簡直是異想天開。但不少女性的內心仍渴望着能與丈夫搬出去住。主要原因是，不想破壞了婆媳關係，影響家庭和諧，同時也想擁有兩人空間。

是否與男方父母同住就一定會破壞婆媳關係呢？在國外，所有夫妻都是獨立居住的，所以他們沒有複雜的婆媳關係。而《我最愛的女人們》四對明星夫婦在現實生活中，都是與男方父母分開居住。在節目中，各位妻子與家婆同居時，顯然出現了不少摩擦。

節目中，鍾麗緹對奶奶又愛又恨。（《我最愛的女人們》截圖）

有人說，婆媳關係好不好在於家婆夠不夠開明，媳婦懂不懂與家婆相處。但一山不容二虎，一個家只能有一個女主人。婆媳兩人有不同的生活習慣和觀念，對照顧家庭總會有不同的意見，忍得了一時，忍不了一世。這裏並不是指所有家婆都是挑剔刻薄的，還是有很多如同親媽一樣好的家婆存在。不過，經過朝夕相對還能夠融洽相處的婆媳，實在是少之又少啊。正所謂距離產生美，若婆媳關係好，那麼分居可以讓這段美好關係繼續保持下去；相反，若婆媳關係不好，那麼分居就是防止關係惡化的正確選擇。

作為父母，大多數都會保護自己的孩子，可能只是輕言男方幾句，然後轉過頭就讓女方多多包容她兒子。（電影《我的超豪男友》劇照）

有誰不想要一個屬於兩夫妻的空間？在香港，每個單位都幾乎身無立錐，與公婆同住，家就變成共享空間。兩夫妻的甜蜜時光也因此受到限制，想要向另一半表達愛意都要躲在房間裏，有時想與另一半在家弄點小情調，如燭光晚餐，都幾乎沒可能。曾有一個丈夫經常抱怨自己的妻子對自己不冷不熱，下班回家對他沒有什麼表示。但在一個與公婆同住的屋簷下，要如何對丈夫熱呢？

節目中，各位妻子與家婆同居時，顯然出現了不少摩擦。（《我最愛的女人們》截圖）

即使公婆在房間，也要冒着他們隨時出客廳的風險，與丈夫在客廳甜言蜜語、摟摟抱抱，這該多彆扭呀。當夫妻吵架時，兩個人的事，就變成了四個人的事。原本可以透過兩人的溝通解決，但公婆的參與可能會愈幫愈忙。講道理的公婆可能會以事論事，但作為父母，大多數都會保護自己的孩子，可能只是輕言男方幾句，然後轉過頭就讓女方多多包容她兒子。女方此時會覺得委屈、孤立無援，更不喜歡這個家庭。

一山不容二虎，一個家只能有一個女主人。（電影《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

如果有條件，就盡量分開住，不一定完全沒有婆媳矛盾，但若一起住，婆媳關係惡化就有了生根發芽的空間。

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【婆媳矛盾】結婚後應不應該和男方父母同住？」​】

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