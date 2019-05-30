二十年SEN工作者被家長感動　藉故事宣揚接納與關懷自閉兒童

Auntie Van Van由3月起，帶著自己著作《那一天，我會飛》開始走訪全港不同幼稚園及小學，為兒童演繹「天天」的故事，讓小朋友可以嘗試以患有自閉症孩子的角度去看、去聽、去感受他們面對的困難。 這次我們隨她來到的啟思幼稚園(杏花村)...... 攝影：龔嘉盛

Auntie Van Van帶著筆下的男主角「天天」(圖右公仔) 與繪本《那一天，我會飛》開始走訪全港不同幼稚園及小學，為兒童演繹自閉症孩子的心聲。 Auntie Van Van是一名應用行為分析治療師，同時擔任影子老師、SEN培訓導師等逾20年，在她9歲的兒子出生後，轉為全職媽媽，以自由工作者身份繼續前線工作，4年前開始創作繪本及舉辦故事分享會，直到今年2月與貝智基金合作出版《那一天，我會飛》，由 Chocolate Rain 繪圖，故事內容圍繞患有自閉症的主角天天及其父母日常生活和心情獨白，繪本收益捐贈貝智基金用作為學習需要學童提供免費服務。

+ 4 + 3 + 2

《那一天，我會飛》作者Auntie Van Van Auntie Van Van 的兒子沒有特殊學習需要，讓她無私落力的跑讀書會，向下一代宣揚對SEN的包容與愛，背後原因是她在這個行業裏愈久，接觸愈多自閉症孩子與父母，她愈感動與心痛。 「自閉症的孩子比一般小朋友活得辛苦，他們要不斷地學習，而他們父母在背後付出的努力與日常被旁人的誤解，令我感動又難過，我很想寫一個故事給全世界的人知道，告訴大家，世界上有這樣一班人一直努力著，只希望大家可以由了解開始，到包容，再到支持，不要像故事書入面那個路人媽媽一樣指指點點，就算不喜歡，至少也不要歧視，不要傷害，不出聲已經是幫了他們。」

Auntie Van Van發現外界有很多家長不希望自己的小朋友接近自閉症小朋友，這點她絕對明白，也理解。「我遇過一個個案，是一個十幾歲的自閉症人士在巴士上，被人打致全面腫脹，原因是他摸別人的頭髮，他當時看到對方的頭髮覺得很美，直覺反應就想摸，即使被摸者知道他是特別，但亦不會因為這樣而原諒他，但如果我們的小朋友能夠從小就知道自閉症是甚麼，知道如何跟他們相處，很多這樣的誤會或者可以化解。」

Auntie Van Van希望藉著《那一天，我會飛》，讓社會知道到底是怎麼一回事。「你跟成人講或者老一輩講，影響力已經不會很大，因為他們已有根深蒂固的想法，但為什麼要選擇到學校跟小朋友說，因為小朋友就是一張白紙，如果能夠從小向他們灌輸，其實自閉症人士是一件很普通的事，亦都是一直存在著，而他們也一定會遇到這些同學。」 「縱觀全球個案都愈來愈多，不單只是說香港，希望在他們小時候可以接受這些同學，長大後有機會與這些人士相處的時候，會明白對方更多需要可以，減少磨擦，即使他們覺得對方有點奇怪，但也明白這是需要接受，減少怨埋、投訴，給自閉症的小朋友更多空間，這就是我要做這件事的原因，因為我撒播小種子，令將來的世界多一點愛。」

望以個人力量帶來改變 Auntie Van Van笑言這樣做可能很天真，但她對未來仍然充滿期望。「學校和家庭對一個小朋友的影響最大，我去一次學校分享可以影響幾百個小朋友，然後小朋友回家可以跟爸爸媽媽說，所以我們入學校就是希望種出來的那棵樹更茁壯成長。」學校除了教導學生學術知識之外，亦有肩負教育小朋友品行的社會責任。 Auntie Van Van說：「我對這個世界仍然充滿期望，雖然我一邊做一邊有沮喪的時候，但因為我會看未來、看遠景、看長線 ，如果我現在去播下的種子有一千個小朋友，當中裏面有一、兩個小朋友長大後仍然可以保持這顆溫暖的心，而他又是一個成功人士、甚至是影響世界的人，在那他的政策足以可以影響世界，這個想法好像很天真，但我相信如果連我都不去做的話，這個一點機會也不會出現。坦白說，我認為現在的世界不是太美好，環保方面、民生政策上、讓有世界各地的戰爭，都讓人很心痛。我希望在兒子長大了的世界裏，能夠比現在好一點，我希望以我細少的影響力，可以去做一些事感染到別人。」

由3月尾起，Auntie Van Van帶著筆下的男主角「天天」到訪過5間幼稚園，向小朋友傳遞與自閉症人士相處的正確態度，如此有意義的事，原來一開始進行得並不順利。 「因為從來都沒有人如此明目張膽去講自閉症，最難是一開始找願意開放給我們的學校，對學校來說這個Topic很陌生，不少學校亦會很敏感，學校一般考慮的是對小朋友有甚麼益處，所以我們要解釋得很清楚這個故事是想帶出甚麼，當他們了解過後，也會感到很有興趣，所以我最先向兒子的幼稚園入手，很感謝校長對我的信任與支持。

啟思幼稚園(杏花村)的林玉梅校長 啟思幼稚園(杏花村)的林玉梅校長便是其中一間開放予Aunite Van Van舉辦《那一天，我們飛》讀書會的學校，林校長：「她兒子未畢業前她也時常回校做故事媽媽，當我看過故事，覺得很切合我們主張關愛別人的教學理念；幼稚園的小朋友就如一張白紙，學校給予他們甚麼，他們就接收甚麼，我們一定要帶出正確的信息，而故事是最易令小朋友明白問題，吸收之後可以應用出來，每一個人也有不同特色，希望小朋友可以好像故事的情景一樣幫助別人。」