【媽媽心底話】有否發現當孩子愈大　你對孩子的笑容也愈來愈少？

作為只有一個孩子的媽媽，看着現年四歲的和牛B，我不時都會反思，自己身為媽媽，有沒有做錯的時候。我肯定地承認，我不時也會有做錯的時候。

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生活忙碌，休息時間不夠，每天都趕頭趕命，令我對和牛B的笑容慢慢減退，因為每天我只顧看着時間，忽略了很多事。

四歲，踏入幼稚園生涯的第一年。學習要打好基礎，除了每天要做簡單功課之外，亦需要每天溫習，生活如何取得平衡。想期望和牛B學習上保持到水平，又要有足夠睡眠時間，到底應該從哪裏入手呢？

生活了廿幾三十年的成年人與生活了剛四年的小朋友，永遠都是旁人覺得：「容易啦，Take it easy，放鬆啲啦！」講就容易……原來人愈活便愈糊塗，是真的。當我看到同齡朋友的步伐和和牛B很不同，我就會覺得被比下，擔心女兒發展比其他人慢而焦急，笑容又漸漸減退……

不要施加自己造成的壓力在孩子身上，令孩子失去應有的童真。（作者提供）

作為媽媽，心理質素，情緒都要控制得好好，每日大家都在學習之中，為什麼孩子愈大，我們的笑容也愈來愈少？全因為自己造成的壓力，影響了自己和孩子的關係，堅持自己的信念，讓孩子在快樂中成長，不要讓孩子失去應有的笑容，以及童真。

內容提供：和牛媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你有因為孩子愈來愈大，笑容而變得愈來愈少嗎？」​】

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