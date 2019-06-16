【父親節】人愈大　才明白父親多年來無條件的愛│四個女兒的校監

猶記得小時候，我的爸爸不苟言笑，專橫嚴苛，他更會體罰我、事事怪責我，每當我不開心，他總是覺得永遠是我錯，爸爸永遠是對。兒時我曾經覺得父親一點都不愛我。

因為爸爸的嚴苛，讓我感到自己童年在充滿荊棘的考驗下成長，感激他令我磨練意志，塑造今日的堅強，即使在生命中遇上什麼疾病、困難都覺得是小事。我有一段時間因身體問題，經常需要出入醫院，身邊的人或會因而擔心，但因性格及信仰，我不當是一回事。

成長的過程中，父親那一代的嚴苛，或許我們覺得上一代的教育不太正確。而且我身邊常有些朋友埋怨上一代的教育方法錯誤，總是說：「千萬不要將這一套套在我的子女身上」，數算自己父母的不是。然後又有一些人誇獎自己的教學法如何有效，以貶低自己的父親來誇獎自己，其實這想法頗為愚蠢，因為沒有父親，又怎會有你呢？沒有爸爸教你的那一套，又怎會塑造成今日你自豪的一個人？這些人自我感覺良好，也是因為繼承了其父親的基因。

沒有爸爸教你的那一套，又怎會塑造成今日你自豪的一個人？（VCG圖片）

我感激爸爸的嚴厲，讓我覺得自己事事都做得不好，因而激起鬥志，提升對自己的要求。我曾覺得爸爸一點都不愛我，直至信主後，我才被耶穌填補了生命中所缺乏的父愛。

這種缺乏父愛的想法，直至我結婚的那一天起，才真正改變。

籌備結婚的時候，我們告訴爸爸他需要挽着我的手步入教堂。在綵排時，他「毫不在意」地問在場人士：「一般人帶着女兒步入教堂要說什麼呢？」友人告訴許多人會說「將女兒交給你」等標準答案。我當時不屑地心想，爸爸也肯定是那些標準答案了！

直至結婚當日，我們步入教堂，當爸爸搭着我的手交予丈夫時，看得見他很緊張，他將用心準備了多天的說話說出：

他是我寶貝女兒，我一生也不知道應怎樣愛她，希望你懂得如何愛她！現在我將她交托給你

我更第一次見到爸爸為我流淚。

爸爸挽着我的手步入教堂。（作者提供）

當我聽到這番話，我立即「淚崩」了。原來我一直以來，都意會不到爸爸的愛。像我爸爸這個年紀的男人，他們的愛是隱藏式、不願意宣之於口、不懂得表達愛，以致我們沒有感受到父親這種上一代的愛。原來我們都錯了！現已六、七十歲、上一代的父親所經歷的辛勞、文革、甚至戰後的困境，也非我們今天所能想像。我們這一代的幸福，正是由上一代承受着勞苦所換回來的；然而，這一代卻只顧滿口埋怨，經常批評上一代的不是。其實，父親已給予我們無條件的愛！

其實，父親已給予我們無條件的愛！（gettyimage/視覺中國）

許多上一代人，他們會以一種服侍人方式表達愛。例如當我們放工回家說很熱，桌上便會突然有一杯冰水出現。又或者每一次吃飯時，我們最喜歡的餸菜都會盡放在我們的前面。上一代人未必懂得用言語表達，但他們卻以行動默默表達，只是我們「看不見」，常常忽略了。

今個星期日是父親節，我想藉這篇文章感謝我的父親及他們這一代的父親、許多小朋友的祖父親，感謝你們內斂地付出無條件及無私的愛。

作者簡介：伍馮美娟

資深教育工作者，四個女兒之母，經常以基督教晦育兒，深信每一個孩子都是上帝所獨做的Masterpiece，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監

作者Facebook專頁：四個女兒的校監

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「爸爸的愛」​】

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