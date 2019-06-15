【父母心聲】是我不夠堅持　是我做錯了嗎？│Sci Papa

這幾天，有不同的朋友跟我說他做錯了甚麼甚麼，他們都把責任放在自己身上。 有幾個父母跟我說：「係咪我害咗啲仔女？生咗出黎要佢生活係嗰咁嘅地方？」

有幾個朋友跟我說：「係咪我不夠堅持？留低咗其他人係前線返咗屋企？」

又有幾個朋友又跟我說：「係咪我衰，仲顧著要返工、照顧子女、無膽，最後無出去？」

然後我又對自己講：「係咪我唔夠勇敢？無走去前線，只係放低咗啲物資？」

係，我哋都不停反思自己有冇做錯，有冇做得唔夠。

唯獨是，真正做錯了的人，令這件事一發不可收拾的人，卻認為自己已賣身於港，認為自己已盡力克制去控制場面，一點錯也沒有。 這，完美演繹了人性中「自大」的這種特別個性——我無錯，我就是道理。 所以，大家真係唔好再怪自己了，這會令已經十分難過的我們，更加難過。 請參考以下的的連結，了解甚麼是自大（https://corrupttheyouth.net/2017/03/19/自大/amp/） Photo Source: Unsplash

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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