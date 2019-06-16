【父親節】五類型性格的爸爸　孩子心目中的角色│博士媽媽

今日是父親節，首先祝各位父親節快樂。對於孩子成長來說，爸爸這個角色在家庭中不可或缺，對於兒子來說，父親正示範男性應有的角色;對於女孩子來說，爸爸更是她們人生中第一個接觸的異性。我們可以概括按照不同性格特質，分到五大類型爸爸，媽媽可借助他們的長處於家庭上充當重要角色。

(一) 忙碌型爸爸 紓緩母親與孩子的衝突

許多爸爸以事業為重，經常因工作忙碌，未有抽身出席孩子的活動，如親子旅行、小朋友的生日聚會許多時都由媽媽一人帶同孩子出席，有些人更笑這些狀態如同假單親。教養及照顧孩子責任大多落在媽媽一人身上，媽媽有時也會有乏力及情緒爆發的時候，這類型的爸爸在這時可發揮作用，充當母子之間和事佬的橋樑，又或暫時代媽媽照顧一下孩子，保持冷靜和平與孩子講道理，紓緩親子衝突。



(二) 半個媽型的爸爸 分擔家務工作

有一種男士在榮升爸爸後，父愛爆發，仿如自己也經歷生育過程一般，深深體會到太太生產之苦，這類爸爸如同半個媽媽一般，參與度極高，從太太懷孕開始做功課，努力學習「換片」、餵奶等照顧孩子的工作。即使這類爸爸工作忙碌，他們會以家庭為先，回到家時會積極參與照顧孩子，同時可分擔媽媽在家務上的重擔。 (三) 大細路型爸爸 負責與孩子體力遊戲

有些男士無論幾多歲，都如同大細路一樣，整天顧著打機、看漫畫書等，他的太太如同多了一個大細路。這種爸爸如將重要事情交給他，他或會苦口苦面，拒絕擔當，不過小朋友最愛玩樂，這種爸爸則可以與孩子打成一片，經常陪孩子上山下海、抱著孩子騎膊馬等，孩子不會與他有代溝，彌補了媽媽不能為他們提供的體力遊戲。

(四)HEA型爸爸 全家齊減壓作用

我們不能不承認，有些人愛「HEA」、無時無刻愛休息，經常心不在焉。這種性格的爸爸不愛做家務、陪伴孩子時也不愛玩體力遊戲，出外旅行都是全心HEA。當大家都生活壓力緊張，孩子考完試、媽媽工作忙碌完，還是需要和這爸爸一起HEA，全家休息一下、減壓一番。

(五)傳統權威型爸爸 學習負責任

有些男性較為嚴肅，不苟言笑，卻是一諾千金的人，愛守時、循規蹈矩。這種男士成為爸爸後，性格未必會有很大變化，對於小孩子來說或會因其威嚴而不敢和他玩要，但這類性格的爸爸卻往往是孩子心目中的英雄，孩子可從他身上學習一言九鼎、要守承諾及負責任等優點。

無論哪一種類型的爸爸，他們在家庭上都有非常重要的角色，更可與媽媽互相補位。