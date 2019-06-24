【暑期活動】走進郊區上山下海學習保護環境　開心學唱歌練咬字

考試周不但是小朋友的惡夢，每晚幫助溫習的家長也是苦不堪言！不過考試周的完結，就是最自由的暑期，家長相信也在苦惱為子女安排一些不大壓力，又能學到各種軟、硬技能的活動參加。如果大家追求比較特別的課程或體驗，以下的推介可能會適合！

世界自然基金會 夏日學堂2019

世界自然基金會香港分會將在 7 至 8 月暑假期間舉行「夏日學堂 2019」，合共有三個課程讓 6 至 11 歲兒童親親大自然，當中包括由濕地走到海洋的「自然歷險隊」;有近距離觀察珊瑚、了解何謂可持續漁業及在沙灘上進行海洋垃圾研究的「海洋探索家」;走進元洲仔自然環境保護研究中心及大埔海濱公園進行考察的「城市生態學家」。三個課程目的都是希望小朋友了解人類日常生活對大自然的影響，並學習保護環境的重要性。

夏日學堂2019

1.自然歷險隊（3天日營）

A班 - 7月15至17日（後備日：7月18日）（英語）

B班 - 7月29至31日（後備日：8月1日）（英語）

C班 - 8月5至7日（後備日：8月8日）（廣東話）

D班 - 8月12至14日（後備日：8月15日）（廣東話）

E班 - 8月19至21日（後備日：8月22日）（廣東話）

對象: 9-11歲

活動時間: 上午8:30至下午4:30

2.海洋探索家（2天日營）

F班 - 7月10至11日（後備日：7月12日）（英語）

G班 – 7月22至23日（後備日：7月24日）（廣東話）

H班– 8月14至15日（後備日：8月16日）（廣東話）

對象: 6-8歲

活動時間: 上午8:30至下午4:30

3.城市生態學家（1天日營）

I班 - 7月7日（後備日：7月21日）（英語）

J班 - 8月11日（後備日：8月18日）（廣東話）

K班 - 8月24日（後備日：8月25日）（廣東話）

對象:6-8歲（每位兒童需有最少1位及最多2位家長陪同）

活動時間: 上午8:30至下午4:30

以上活動可於WWF網頁報名參加

香港甲蟲研究協會圖片

來點不一樣 昆蟲小學堂

大家有時看日本的動畫，有些當地小學生會拿著捕蟲網去郊外地方捉甲蟲，其實也是一個很好的活動！小朋友不但可以放下電子設備走進大自然，更可以親身去接觸各類昆蟲，了解生態系統的運作，是書本文字和圖片不能比擬的。大家可能不知道，香港有一個協會叫「香港甲蟲研究協會」，暑期都會舉行一些課堂給小學生參與，內容包括了解昆蟲學基礎、成/幼蟲實體鑑賞、標本製作以及最重要的野外導賞，想過一個特別的暑假，或許是一個不錯的選擇。

香港甲蟲研究協會圖片 2019暑期昆蟲小學堂 課程內容：課程目的促進和發展昆蟲學，並透過以甲蟲為主題的交流活動及教育活動推廣生命科學和保育，希望增加公眾對甲蟲的認識及帶動公眾對自然環境的愛護! 日期：暑假7-8月

時間：1.5小時, 每星期一堂, 共4堂

地點：香港各區機構中心 (待定-依照參加者居住地區決定)

對象：初小或以上

費用：$800 HKD（材料, 實體, 教材等均為協會提供）

報名：http://bit.ly/2XSHmN7

學做專業全能小歌手

唱歌是每個人都喜歡的事情，家長更可以留意平日小朋友的行為觀察到他們的音樂感，例如他們跟隨音樂擺動身體的律動是否在拍子上，唱歌的音準是否分毫不差。最新佔地2,000平方呎的音樂學校ShowOff Academy KIDS邀請歌手陳健安（C AllStar成員），於暑期的「Starkids 歌手培訓計劃2019」課程擔任星級歌唱導師。

陳健安（on仔）分享到，學唱歌的好處相當多：「唱不同語言的歌，其實都是在鍛練不同的肌肉，學唱歌因此有助提高咬字的清晰度。而且唱歌會幫助到小朋友建立自信，因為很直接，當完成一個表演，馬上得到掌聲和讚賞都是成功感的來源！」最後on仔強調，家長先不要急於指責小朋友「嘈」，可以多留意他們的音感，聲帶也算是樂器的一種，不要埋沒了他們的音樂才能。

上年有參與暑期歌唱課程的Charlie Starkids 歌手培訓計劃2019 課程歌唱總監黃健勤解釋，這個暑期課程對象是小學生，課堂不會太「學術」，反而是小朋友一起開開心心地唱唱歌，學學正確發聲技巧，體驗一下使用專業的設備為主，主要是培育小朋友的音樂感。而7歲的Charlie上一年也有參與該課程，在幼稚園有參與合唱團的Charlie因要升小學，媽媽擔心會因此中斷了他的音樂路程，於是帶Charlie來這裡學唱歌。Charlie在這裡也認識到很多朋友和也成功練好了一首歌成功畢業，最重要的是令他對唱歌培養到興趣，不會反感。 初班（升小一至小三） / 高班（升小四至中一） 【體驗班】2節；共4小時；費用：HK$600 【進階班】4節；共8小時；費用：HK$1,200 全期課程（包括【體驗】及【進階】），費用：HK$1,500(共6節、12小時) 報名：https://forms.gle/7RTMYMWWFbraLq3V6 完成課程小朋友會獲頒KingdomC及ShowOff Academy聯名證書予各學員，為參與學員提供不一樣的歌唱體驗。