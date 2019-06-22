夜驚唔同發噩夢　孩子出現這些狀況父母應該點做？│Sci Papa

昨日，睇完某親子網站的一個帖子，描述「夜驚」的情況，筆者覺得一個平台能帶出「夜驚」是非罕見、非撞邪、非有污糟野的這個信息十分重要。 夜驚（night terror），其實是一個十分特別的異常睡眠狀況，筆者亦希望用上這個機會同大家一起學習，什麼是夜驚。

先帶大家看看下英國國家衛生服務機構怎樣說

夜驚非發噩夢Night terror is not nightmare

不少小孩子都會經歷發噩夢及夜驚，但大多數長大後就會消失，而且，普遍情況下都不會對孩子造成長期的心理傷害。

好多時，我們把夜驚當成發噩夢。

但其實，夜驚與發噩夢截然不同，而處理方法亦都一樣有分別。 「夜驚」，是孩子在非夢境深層睡眠突然去到半睡半醒狀態時發生的異常睡眠狀況。孩子可能會尖叫和拳打腳踢，當你試圖安慰他時，他不一定會認出你，好像神智不清醒，到第二天早上，他們也不會記得發生過的事。 而噩夢，是孩子在睡眠時發了一個可怕的夢而轉醒過來時發生的。孩子可能會從夢中醒來，並且根據他們的年齡，能夠記住並描述那個噩夢。 下面將詳細介紹兒童的夜驚和噩夢，以及有關應該做些甚麼的建議。

《夜驚》

夜驚在3至8歲的兒童中很常見。孩子甚至可能會張開眼睛，卻並沒有完全清醒。通常發生在晚間睡眠的初期，持續幾分鐘或甚至15分鐘，有時同一晚可發生多於一次。

夜驚在有家族史的兒童中較為常見，亦可由以下的事件觸發：

1. 當孩子十分疲倦，發燒或因為某些藥物，增加了深層睡眠的時間。

2. 一些讓孩子突然從深層睡眠中醒來的情況，例如興奮或焦慮的感覺，突然的噪音或十分尿急時。

父母應該怎樣應對夜驚？ 如果你的孩子發生夜驚，最好的辦法就是自己保持冷靜，並等孩子冷靜下來。除非他們不安全，否則盡量不要介入或與他們互動。看到孩子夜驚的情況，固然會感到恐懼，但夜驚普遍不會傷害到你的孩子。 不應該在夜驚時喚醒你的孩子，是因為他們可能不會認出你，當你試圖安慰或緊抱他們時，他們可能會變得更加激動而掙扎，最後反而有危險。孩子將不會在第二天早上記得這一幕夜驚，但父母也可以與孩子聊天，以確定是否有任何事情讓他們擔心而引發夜驚。但卻不要令孩子感到父母過份擔心，反而因此感到焦慮。讓孩子有一個放鬆的睡前常規，也許會幫助他們減少夜驚情況。 如果夜驚發生得頻繁，並且在每晚的特定時間發生，你可以嘗試連續7晚在「夜驚特定時間」的15分鐘前喚醒孩子，從而打亂他們的睡眠模式，或可使夜驚停止發作。 大多數孩子長大後就不會再有夜驚。但是，如果他們每晚或大多數晚上都有夜驚而又沒有改善，你該咨詢家庭醫生甚至專科醫生了。

《發噩夢》

噩夢在3至6歲的兒童中，亦是很常見的。這通常發生在睡眠的下半夜，會引起孩子強烈的恐懼，痛苦或焦慮。孩子較常會醒來，能夠記住並描述他的夢境。噩夢可能是由可怕的經歷引起的，例如看了一部恐怖的電影，或身邊發生了一些讓他們感到擔心的事情。

父母應該如何應對噩夢？

與孩子交談，了解是否有任何令他們擔心的事情使他們發噩夢。和夜驚一樣，盡量令孩子有一個輕鬆的睡前常規。如果孩子有重複的噩夢或一系列同一主題的噩夢，請帶孩子去看你的家庭醫生。

https://www.nhs.uk/conditions/night-terrors/

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英國衛生服務機構（NHS網站（www.nhs.uk）由英國政府的衛生和社會關懷部門（DHSC）資助，網站上的內容及數據均由英格蘭的NHS負責提供，是英國最大的健康網站，每月到訪量超過4300萬。

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一齊睇睇美國兒科學院教你怎樣應對夜驚及噩夢

面對噩夢父母可以做甚麼？ 1. 盡快走到孩子身邊。 2. 讓他感到你的存在，並嘗試安撫他。 3. 鼓勵他告訴你有關他的夢境，並提醒他夢境並不是真的。 4. 要是能讓他更安心，可亮著夜燈。 5. 一旦孩子情緒平靜下來，就可以鼓勵他再度入睡。 6. 看看是否有甚麼東西讓孩子感到害怕，並把這些物件移除。 最後 要是對孩子的睡眠異常狀況有疑問，可先從寫上孩子的睡眠日記入手！ 孩子的睡眠日記可包含以下的內容： 1. 睡覺的地方 2. 通常在晚上睡多少 3. 需要甚麼物件幫助入睡（例如，最喜歡的玩具或毯子） 4. 要多久才能入睡 5. 晚間醒來的時間 6. 晚間醒來時，你做了甚麼來安慰小孩 7. 日間小睡時間和長度 8. 生活中的任何變化或壓力 記錄這些信息1至2週，並在與醫生交談時攜帶這本睡眠日記。請緊記，孩子的異常睡眠問題是頗常見的，但會隨著他的長大或醫生的診治而慢慢好轉。 別怕，我們與孩子一起克服吧！ https://www.healthychildren.org/…/Nightmares-and-Night-Terr… ===========================

美國兒科學會是世界上最大的兒科內容出版商，而HealthyChildren.org是兒科學會使命的延伸，旨在為父母提供最值得信賴的兒童健康資訊。

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作者簡介：Sci Papa

Facebook專頁：Scientific Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。



【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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