【兒童成長】人生猶如鐵人路　就是跌倒犯錯再前行│街跑媽媽

三項鐵人這運動對我來說都是近年的新嘗試，在我未開始參與此運動前，一切由我大仔中一哪年開始。

如果告訴你，當我大兒子還在中一時，每次陪著他去三鐵比賽總會遇上救護車在現場等候服務參加者，你會懼怕嗎？我曾親眼在比賽場目睹一班少年單車手在路上相撞，倒地，見血，動彈不得，繼而被抬上救護車，你還會考慮讓孩子一試嗎？我自己也曾到台灣參加人生第一次三項鐵人比賽，那次我在單車轉項起跑時，雙腳大腿嚴重抽筋，時間拖慢了很久，我的外子早已完成賽事在終點等我，他心裡忑忐不安，因為以我平日的訓練時間，理應早以到達，令他最心寒的是不停有救護車進出場地。其實每項運動都具有一定的危險性，縱使你足不出門都有家居意外。

除了左下為作者小兒子，其他3位同學都是第一次參加水陸兩項賽事，懷著自信一項接一項完成任務。(嗚謝攝影師W.L. Ng)

體育老師（中間）率領4位健兒初踏鐵人路 如果話人生猶如馬拉松，鐵人路將會帶你的孩子進入解難的人生路。先不要說比賽，就從準備好自己的物資說起，三鐵衫、泳鏡2副(1副後備)、號碼帶、跑鞋、拖鞋、太陽鏡、頭盔，還有一大堆更衣和零零碎碎的物資。我小兒子由小五開始接觸水陸兩項鐵人到今年小六參加三項，包括游、單車和跑步。 我從不替他執拾物資，給他一張清單自己執拾才知道物資的位置，因為去到現場，他必須獨個兒進入轉項區擺放物資，他必須好清楚上水後取甚麼物資踩單車，單車後必須回轉項區變身起跑。家長是不能進入轉項區有任何協助，連遞水也不能，否則你的孩子在比賽途中罰企作為懲罰。其中有一個環節最令家長們看得熱血沸騰，就是小鐵人都要自己撐起單車放上一個鐵欄，事實有些小鐵人不足10歲，個子矮小，就算夠力抬起單車也未必夠高，這個時候你會聽到此起彼落的媽媽聲：大力啲啦！企高啲啦！叫隔離哥哥幫下手啦！之後轉項你又會聽到記得扣好頭盔先攞車呀！飲啖水先啦！記得帶號碼帶呀！小心啲呀！加油！踩快啲唔好跌親呀⋯⋯

今年是三項鐵人總會第一年舉辦校際賽，小學組參加健兒多達500名學生，要脫穎而出真的要下一番苦功方能站台。 其實整個比賽有很多規則，孩子必須要清楚明白，因為賽途中人人搏鬥中，沒有一個人能為你解答疑難。游錯路，單車入錯位，跑多跑小了一圈，這些問題幾乎每場都會遇上有人犯錯，特別是遇上指示不清楚的賽道。我第一次參加陸上兩項都中途被截罰企，重點是要知道錯在哪，下次才能避免重犯。 講了一大堆恐嚇說話，我還是覺得讓孩子不防一試這項運動，在三鐵這條路需要相當獨立，專注，耐力，勇敢，自我保護，堅毅。當孩子跳進風浪的海裡，還要保持一定的鬥志把你推進下一個項目，單車在三項裡算是危險性最高，要安全又要快，必須心定人不亂。最後帶著最疲倦的身軀，攰得只剩下軀殼，心不要停腳才能跟從。

在未決定是否讓孩子參與鐵人運動，不防帶孩子去觀看賽事初步認識下這項運動。又或是從參

加2公里個人賽開始，繼而嘗試水陸兩項，即游和跑，體驗了再嘗試加入單車項目，向目標邁

進，一步一步的嘗試和探索。

過去上星期我們四個家庭跟學校體育科老師一起參加由三項鐵人總會舉辦的校際水陸聯賽，除了我小兒外，其他3位小學生都是第一次接觸鐵人賽，短短賽道全程投入，接過完成牌無比滿足，畢竟是用汗水與堅持換來的肯定。

解難，跌倒，乘風破浪，犯錯再前行，人生不就是這樣嗎？