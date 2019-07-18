小學生馬戲團訓練　增強自信學習團隊精神丨德國紅蕃媽媽

位於南德的小學，整個七月，都彌漫著一片輕鬆的氣氛。之前都說過，小學沒有考試，學生的成績表，就是靠平日的小測驗去計算。也提及過成績表不只有分數，就是小朋友整個學年學校生活的縮寫。所以，七月，老師們都忙著做成績表，教學也差不多完了。
那小朋友上學還會做什麼？？
學校在七月初邀請了專業的馬戲團，舉行一星期的訓練。馬戲團團員在學校設立不同工作坊，讓所有年級的小朋友去嘗試，小朋友找到自己長處，或有興趣做的表演，就開始進行排練。所以，整個星期，小朋友上學就去訓練，不用學習。經過一星期訓練後，上週四在學校舉行馬戲大滙演。向爸爸媽媽們展示他們一星期的成果。
整個活動，是由學校少量經費和家長會活動中的收益贊助。整個製作都十分認真，由佈置場地，甚至售票都跟真的馬戲團一樣。
只得一個星期的訓練，究竟小朋友可以做什麼呢？就是你在馬戲團看到的，他們都做得到。由小丑拋波、踩鋼線（用Slackline代替）叠羅漢和單輪花式單車，他們都做到。甚至幾款空中花式體操，動作都表演得十分清脆俐落。
大兒子表演的是他擅長的平衡。他站在半車軚上平衡，然後做出各類花式動作，還會轉碟。問過他辛苦嗎？他說很好玩，而且動作很快掌握了。
問過他的同學，大家都非常喜歡這個活動，說十分好玩。其實，德國小朋友課外活動很多以體育為主，而且每天功課少，下午有充份時間出去玩，活動量充足，所以，做些高難度動作也難不倒他們。那天大滙演，家長們看得開心，小朋友也十分自豪。
這些都是德國教育的理念。透過馬戲的訓練，除了增強自信，也學習了團隊精神。就如他們偶爾離校外出參觀一樣，大家相互扶持，齊上齊落，從來沒有丟下一個人回來。團體感，歸屬感也就是這樣訓練出來的。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。