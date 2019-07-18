小學生馬戲團訓練　增強自信學習團隊精神丨德國紅蕃媽媽

位於南德的小學，整個七月，都彌漫著一片輕鬆的氣氛。之前都說過，小學沒有考試，學生的成績表，就是靠平日的小測驗去計算。也提及過成績表不只有分數，就是小朋友整個學年學校生活的縮寫。所以，七月，老師們都忙著做成績表，教學也差不多完了。 那小朋友上學還會做什麼？？

學校在七月初邀請了專業的馬戲團，舉行一星期的訓練。馬戲團團員在學校設立不同工作坊，讓所有年級的小朋友去嘗試，小朋友找到自己長處，或有興趣做的表演，就開始進行排練。所以，整個星期，小朋友上學就去訓練，不用學習。經過一星期訓練後，上週四在學校舉行馬戲大滙演。向爸爸媽媽們展示他們一星期的成果。

整個活動，是由學校少量經費和家長會活動中的收益贊助。整個製作都十分認真，由佈置場地，甚至售票都跟真的馬戲團一樣。