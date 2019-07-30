【年輕創業家】未夠10歲創業揾錢　全球4大最年輕CEO

在香港一說到夢想，當中一定不乏將來想創業當老闆、當CEO的想法。不過要成功創業不是只靠一股氣勢，真正實行起來可以要跨過一重又一重的障礙，在未真正賺到錢時已經令你嚐盡苦頭！話雖如此，但小朋友的想像力和行動力有時真的不能小覷，有不少小朋友在18歲前已經實現了不少港人的CEO夢，告訴了我們在創業路上永遠沒有太早或太遲！

小廚神靠實力創業-Cory Nieves​

Cory Nieves是著名節目「Master Chef Junior Season」（小小廚神）的其中一位參賽者，他在5歲時已經成立了自己的曲奇餅店「Mr.Corys Cookies」，當初的創業念頭是希望打造健康的曲奇，於是Cory和媽媽花了一個月時間上堂學烘焙，再不斷實驗各種配方，直至有一款他們試做的朱古力曲奇令他一試難忘，便成為了他們初時店舖的王牌產品。現在店舖除了出售曲奇外還有飲品、餅乾等，而且有公司網頁，顧客可以網上購買兼有送貨服務，而Cory 亦成為了店舖的「生招牌」，他的成熟的衣著打扮和年齡造成的反差十分受人關注，亦會不時受邀上電視節目。

小朋友創業幫助小朋友-Sebastian​ 小朋友幫助小朋友（KIDS HELPING KIDS）是Are You Kidding公司的理念，公司成立於2014年，創辦人是一位當時只有10歲的Sebastian，而公司的銷售總監則是由大Sebastian兩歲的哥哥擔任！他們公司最主要的產品就是他們兩兄弟自己設計的襪，而所有慈善產品的三成收益會捐至不同的慈善團體去回饋社會，幫助有需要的小朋友。

靠玩玩具成最紅Youtuber-Evan

「網絡紅人」可謂是現今社會的新型職業之一，而使用網絡的人亦不乏小學生，EvanTubeHD是一位名為Evan的男生創辦，當時就讀小一的他主要拍玩具分享為主，但後來頻道內容也愈來愈豐富，Evan和妹妹Jillian會做一些挑戰的影片，其至打機、科學實驗的內容也有，是一個適合一家大小觀看的Youtube頻道。至於目前該頻道的訂閱人數，已經去到641萬，而當初Evan打算靠經營頻道去賺取自己和妹妹的升學基金的目標，相信早已完成。

本地最年輕CEO-Hillary​

說到香港的小小CEO代表，葉礽僖Hillary則最為廣大市民認識，Hillary的創業契機是因為她在學校無法融入其他同學的圈子，最後決定輟學在家學習。Hillary本身雖說得一口流利英文，但中文水平則相當有限！在一次與弟弟去台灣上暑期課程盼加強中文水平的旅程後，她後便萌生了創業念頭，希望建立一個小朋友之間互相用不同語言交流分享日常的平台。最後他拜託了相關技術人員協助她完成這個名為MinorMynas的APP，並在2017年面世，當時的她只有約十歲，最後Hillary的媽媽擲下6位數字的投資資金，讓女兒成為CEO研發手機程式及管理生意。