長暑假弊處多？專家：假期充實可鞏固所學

暑假已經開始了一段時間，每個家庭有不同方式安排小朋友好好運用這個長假期。可是，英國《經濟學人》最近總結多項研究和專家意見指出，動輒兩至三個月的暑期制度不利整體幼童學習，平均會忘掉4分之1所學的知識。

暑期制度不合時宜？

世界大部分學校都會放暑假，大家又有沒有想過爲什麽要放暑假？多數人認爲夏天長假期的設計源自19世紀的西方，目的是爲了讓孩子在農忙時回家幫忙，而這個原因在現代社會已經不再適用。雖然以上説法未有足夠的歷史資料支撐，但不少地區依然維持這個習慣。

暑期學習退步竟是普遍現象（GettyImages） 長假期妨礙學習 研究發現，多數孩子在暑假後會出現所謂的暑期學習退步（summer learning loss），即學生在假期後忘記了之前所學。美國一項研究於2008至2015年分析了一班7至15歲學生的測驗成績數據，發現他們平均在暑假期間忘記了四分之一的課堂内容，可見暑期學習退步是一個普遍現象。

教育資源的不均拉開貧富學生的成績差距 （VCG圖片） 加劇貧富家庭之間的學習差異 暑期學業退步問題在低收入家庭的孩子身上尤爲明顯，原因有二。首先，富裕家庭有經濟能力為孩子安排旅遊、夏令營或補習班等課外活動，令他們的假期過得充實並有效鞏固所學。其次，貧困學生在假期可能需要打工來補貼家庭，自然沒有時間把握暑假學習。一項美國研究直指如何利用暑假將導致了貧富家庭之間二分之三的學習差距，因此家長、學校和政府都應該反思長假期的意義是什麽。

改革學校假期和提供支援有助解決問題

專家提出，學校可以透過平均分配假期來減輕學業退步的情況，英國便有學校計劃將暑假縮短至4周，同時延長學期之間的休假。當然學校也可以直接延長學年，但此舉或增加公共教育開支和老師負擔，可行性較重新分配假期低。學者建議政府應為低收入家庭提供援助，例如免費學生暑期活動及膳食，才能解決清貧學生長假期間面對的問題。

資料來源：《經濟學人》

（https://www.economist.com/leaders/2018/08/11/school-summer-holidays-should-be-shorter）