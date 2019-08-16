【品德教育】幼兒學社交、初小建立正確價值觀　社工推介10本繪本

除了學業，品德教育亦是家長們很重視的教育，而品德又與價值觀關係密切。大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任吳健文（文Sir）指出現代家庭較多只有一孩，讓小孩容易養成較為自我中心的性格。加上有些家長保護小孩的意識較強，或會無意中灌輸了「要學精一點、不可蝕底」的價值觀，導致品德行為有機會偏差。
大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任吳健文。
文Sir指出幼兒與初小的品德教育是有不同層次的，因為幼兒還在成長初段，很多想法、認知都還未成形，但進入幼稚園就是進入社交圈子，與同輩接觸機會大增，因此適宜先教導如何理解輸贏、分享、控制情緒等等。而初小是建立正常價值觀的重要階段，可以教導較實在、可變成具體行為的品德。以下10本繪本，分別適合幼兒和初小學生，來看看文Sir的分享吧！
適合幼兒繪本
《山姆第一名》——善良、友誼比輸贏重要
主角山姆經常參加賽車比賽，因為技術很好，經常獲得第一名。一次意外輸掉了，山姆便變得很低落，一蹶不振，下一場比賽亦變得毫無信心，更因為分心而慢了起步。隨著賽事展開，山姆重新振作猛追起來，展示精湛的技術爭取第一名，快到終點時卻看到5隻小雞在馬路上。山姆最後決定停車，下車幫小雞過馬路，因而再被拋離，山姆非常失望，這是第2次拿不到第一名了。最後到達終點時，卻看到全部人都為他的犧牲行為鼓掌，山姆便明白到第一名不是最重要的，善良和友誼更是可貴。
《分享椅》——學習與人分享、知恩圖報
小兔子做了一張小椅子，放在草原上，還在椅子旁放了一面「請」的小牌子，讓別人坐。有一天，正要回家的小驢子剛好經過，他把裝滿橡實、重重的籃子放在椅子上，自己就坐在大樹下睡著了。然後第二隻動物經過，以為「請」的意思是請他吃橡實，吃完便放下自己的蜜糖……如是者不斷有動物經過吃掉椅子上的食物，然後又放下自己的東西。最後驢子醒來後，便看到自己的橡實變了栗子。故事最後雖然沒有再深究驢子對於橡實變了栗子是快樂還是生氣（家長也可和小孩討論這部分），因為重點是希望讓小孩知道享用別人的東西後，也要懂得分享自己所有的。
《愛哭公主》——學習接納不如意的事、控制情緒
愛哭公主非常愛哭，動不動就會因小事大哭，例如與朋友穿了一樣的衣服。一天媽媽表示為她舉辦一個粉紅色派對來慶祝生日，然後大家便把城堡佈置成粉紅色。到了生日派對當天，大家都精心打扮、全身穿成粉紅色來參加，忽然現場出現了一個黃色的氣球，愛哭公主覺得自己的派對被破壞了，而大哭兩個半小時，把朋友們都嚇走了。
過後愛哭公主亦非常傷心，覺得自己破壞了派對，並希望可以再次舉行黃色派對，並期待下次能好好控制情緒。到了當天，整個都是黃色的現場又再出了一個觸目的藍色帽子，到底今次公主能控制自己的眼淚嗎？與朋友享受開心的一天嗎？
《不是我，是他不乖！》——何謂「不乖」？
大野狼老師因要要事要到教室外走一趟，離開前特別叮嚀小豬、兔子等學生要乖乖的，不可以欺負其他同學。不過當大野狼老師剛離開，學生們就開始胡鬧了，互相追逐、拉耳朵等等。這時大野狼老師回來了，學生們便互相推搪，指是對方不乖，老師生氣了，更讓所有人去罰站。過後大野狼老師卻十分後悔，認為自己才是「不乖」。
這繪本對於幼兒來說略為深奧，文Sir建議家長與小孩討論到底學生們甚麼行為才是「不乖」，是沒有跟隨老師吩咐？過後不認錯、互相推卸責任？還是大野狼老師不問情由便懲罰所有人才是不乖呢？這繪本最精妙的是在生動可愛的故事中，滲透「不因強大（野狼）而驕縱、不因弱小（兔子、小豬）而自卑」的道理。
《我和我家附近的流浪狗》——培養同理心、愛心、責任心
又名《我和我家附近的野狗們》
書中的主角小男孩因為非常害怕流浪狗，認為牠們又骯髒又兇惡，便想盡辦法避開狗隻，例如裝作一棵樹，更畫了一張社區地圖，期望找出一條沒有狗的路來上學。一次主角看到捕犬隊抓走流浪狗，爸爸便向他解釋很多狗是被棄養才流浪，男孩明白流浪狗的可憐之處後，亦知道為何牠們會這麼骯髒，便懂得同情和用愛心來看待牠們，更希望收養一隻，從中學懂負責任。
適合初小繪本
《不可以搶我的糖果！》——學習保護朋友、與人分享
首先問問大家，在封面上看到多少隻恐龍呢？
小恐龍有一包糖果，正在「你一粒，我一粒」的分成兩份，其中一份要給牠他的朋友。這時大恐龍過來，小恐龍友善地問要不要一顆，大恐龍卻霸道地說要整包取走。小恐龍指不能，因為還要分給朋友，大恐龍看到牠身型細小，認為牠的朋友一定也比自己弱小，便開始展示自己的力量希望強搶。最後發現原來小恐龍的朋友一直被二人踩在腳下，身型更是非常龐大，但小恐龍卻說「雖然朋友可以吃掉你，但牠不會這樣做。」這故事包含的訊息非常多，例如不因能力大而行惡、學會分享和即使條件較弱也可保護好友等等。
《敵人派》——學習寬恕、如何化敵為友
主角非常討厭新搬來的鄰居小傑，視他為頭號敵人，爸爸便提議為他製作一個「敵人派」來毒死小傑、消除他，但主角必需先跟小傑玩上一整天，從而消除他的戒心，讓他乖乖吃下「敵人派」。
在相處過程中，主角從初期「扮friend」，到逐漸玩得樂而忘返。然後爸爸說「敵人派」做好了，叫主角和小傑一起來享用，這時主角已喜歡上小傑這個朋友，不希望他被毒死。最後小傑吃了「敵人派」沒有死掉，便明白爸爸的用心良苦。故事最後，小傑仍然存在，但敵人卻「消失」了，因為主角不再認為小傑是敵人，爸媽可以跟小孩探討主角的想法為何會轉變，學習寬恕別人。
《敵人派》寓言深奧，而且字數較多，文Sir建議由家長與初小學生共讀，而高小學生則可嘗試獨自閱讀。
《壞種子》——學習在未了解之前，先不隨便評論別人；「好」與「壞」是自己的選擇。
這是一顆壞了的葵瓜子的故事。實際上葵瓜子不是壞了，只是自暴自棄，原因是其他種子如開心果、栗子都說他很壞，指他脾氣不好、不守規矩、不把東西放回原位、說謊、經常遲到、插隊等等，但其實這些都是誤會，但當其他種子在指責葵瓜子的時候，他都聽到了，因而自暴自棄。後來一天，開心果說了一句「他已經沒那麼壞了」，葵瓜子也聽到了，並決定要改變，不再當壞種子。每個人都有不同的面向，而我們通常只看到很少部分，以少部分觀感來判斷一個人，這是否正確呢？
《誰是第一名》——學習尊重不同的想法
大餅非常擅長畫畫，多次取得繪畫比賽冠軍，今次就被邀請當繪畫比賽評審。過程中，大餅指小狗畫的太陽不是紅色是錯了、蜻蜓的畫都是一點一點的、毛毛蟲所畫的花也一點都不像花，便忍不住指責大家都畫錯。
冷靜過後，大餅發現每種動物所看到的東西都不一樣，例如小狗是色盲，牠分不清紅色和綠色；蜻蜓的大眼睛裡還有無數的小眼睛，因而視野是一點一點的，大餅因而明白大家不是畫「錯」了，而是因為每人所看到的畫面都不一樣，從而學會尊重各人的看法。
另外，大餅以外的三位評審其實是代表了西洋美術史上不同畫派畢卡索、蒙克、高更，書中參加比賽的動物的畫作也跟一些名畫作品相似，在學習尊重不同的想法，家長也可跟小孩一起研究藝術呢！
《老虎麵包師》——學習不以貌取人
麵包師貝禮很喜歡小孩，除了講故事給孩子聽，也喜歡做麵包，因此大人和孩子都很喜歡他。但有一天，貝禮脫下廚師袍，大家驚覺原來他其實是隻老虎！認為太危險了，並禁止孩子再去接觸麵包師貝禮，甚至請警察逮捕他，把他關進籠子裡，把牠過去的好行為一一抹殺。不過在孩子心中，老虎貝禮只是個親切的麵包師傅，小孩一起去探望時，看到貝禮無助地哭泣，便開始思考貝禮的內心是什麼樣的呢？
想了解更多夏日閱讀的好處，立即去到「夏日讓孩子飛」網站，了解更多：https://www.readingisjoyful.hk01.com