【品德教育】幼兒學社交、初小建立正確價值觀　社工推介10本繪本

除了學業，品德教育亦是家長們很重視的教育，而品德又與價值觀關係密切。大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任吳健文（文Sir）指出現代家庭較多只有一孩，讓小孩容易養成較為自我中心的性格。加上有些家長保護小孩的意識較強，或會無意中灌輸了「要學精一點、不可蝕底」的價值觀，導致品德行為有機會偏差。

大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任吳健文。 文Sir指出幼兒與初小的品德教育是有不同層次的，因為幼兒還在成長初段，很多想法、認知都還未成形，但進入幼稚園就是進入社交圈子，與同輩接觸機會大增，因此適宜先教導如何理解輸贏、分享、控制情緒等等。而初小是建立正常價值觀的重要階段，可以教導較實在、可變成具體行為的品德。以下10本繪本，分別適合幼兒和初小學生，來看看文Sir的分享吧！

《老虎麵包師》——學習不以貌取人 麵包師貝禮很喜歡小孩，除了講故事給孩子聽，也喜歡做麵包，因此大人和孩子都很喜歡他。但有一天，貝禮脫下廚師袍，大家驚覺原來他其實是隻老虎！認為太危險了，並禁止孩子再去接觸麵包師貝禮，甚至請警察逮捕他，把他關進籠子裡，把牠過去的好行為一一抹殺。不過在孩子心中，老虎貝禮只是個親切的麵包師傅，小孩一起去探望時，看到貝禮無助地哭泣，便開始思考貝禮的內心是什麼樣的呢？

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