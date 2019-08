秀茂坪商場x Theory Theory水上派對

日期:8月23至25日、30至31日及9月1日(星期五、六及日)

時間:上午11時至下午6時

地點:秀茂坪商場

跳入繪本大師Eric Carle的繪本世界

英語兒童繪本大師Eric Carle創作的經典童書《The Very Hungry Caterpillar》出版50週年,為此太古城中心於2019年8月16日至9月15日打造《world of Eric Carle童心童閱》,以成長蛻變成蝴蝶的《The Very Hungry Caterpillar》及另外兩本作品 – 講述橡皮小鴨勇氣冒險之旅的《10 Little Rubber Ducks》及講述親子溫馨之情的《Papa, please get the moon for me》為主題,重現三部經典繪本的故事場景。

而最吸引之處是,小朋友可進入3大互動玩樂區,更可化身成繪本中的毛毛蟲,穿過一個個水果,溜過巨型滑梯,變身成大蝴蝶。除了互動玩樂區外,大家亦可參加親子工作坊和家長故事學堂,更可挑戰「world of Eric Carle童心童閱親子講故事比賽」。