最近天氣熱，無論是玩水還是在室內看展覽都非常適合！今個周末有全港首個免費Theory Theory 主題兒童水上樂園，亦有英語兒童繪本大師 world of Eric Carle童心童閱展覽，動靜皆宜，一定有適合小朋友的活動！

玩轉全港首個免費兒童水上樂園 今個暑假，秀茂坪商場將聯同本地人氣手作品牌Theory Theory將於8月23至25日、30至31日及9月1日於推出全港首個免費戶外水上充氣樂園。場內設置逾五米高的滑水梯、浮水波波池及拋拋樂遊戲等，所有充氣裝置上都伴隨趣致可愛的Theory Theory小角色，粉絲必去！ 所有室外充氣水上遊戲均免費開放予小朋友參與，可透過領展「泊食易」手機程式優先報名參加，活動名額有限，先到先得，額滿即止。

秀茂坪商場x Theory Theory水上派對

日期：8月23至25日、30至31日及9月1日（星期五、六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：秀茂坪商場

+ 3 + 2

跳入繪本大師Eric Carle的繪本世界 英語兒童繪本大師Eric Carle創作的經典童書《The Very Hungry Caterpillar》出版50週年，為此太古城中心於2019年8月16日至9月15日打造《world of Eric Carle童心童閱》，以成長蛻變成蝴蝶的《The Very Hungry Caterpillar》及另外兩本作品 – 講述橡皮小鴨勇氣冒險之旅的《10 Little Rubber Ducks》及講述親子溫馨之情的《Papa, please get the moon for me》為主題，重現三部經典繪本的故事場景。 而最吸引之處是，小朋友可進入3大互動玩樂區，更可化身成繪本中的毛毛蟲，穿過一個個水果，溜過巨型滑梯，變身成大蝴蝶。除了互動玩樂區外，大家亦可參加親子工作坊和家長故事學堂，更可挑戰「world of Eric Carle童心童閱親子講故事比賽」。

《world of Eric Carle童心童閱》活動詳情

日期： 2019年8月16日至9月15日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： 太古城中心二期中庭及中橋