【孕婦保健】葉酸養胎有助減少胎兒健康風險 正確服用葉酸你要知

說到葉酸（Folic Acid），大家偶爾可能會聽過孕婦需要服用葉酸養胎。為什麼？嗯……藥罐子首先不妨在這裏跟各位看倌一同簡單認識一下葉酸吧！

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葉酸其實是其中一種維生素B，其中一項功能主要在讓細胞能夠如常進行細胞分裂。所以人體缺乏葉酸往往可能會影響一些細胞分裂速度較快的細胞。不用問，其中一個當然是胎兒。

人體缺乏葉酸往往可能會影響一些細胞分裂速度較快的細胞。 不用問，其中一個當然是胎兒。（Peter Oslanec/Unsplash）

實際上，孕婦服用葉酸往往可能會減少胎兒出現神經管缺損（Neural Tube Defects, NTDs）的風險，例如脊柱裂（Spina Bifida），高達50至80%。［1］［2］

雖然暫時還不能肯定葉酸到底能不能減少胎兒出現兔唇（Cleft Lip）、顎裂（Cleft Palate）的風險，不過不論孕婦過往有沒有曾經誕過患上神經管缺損的子女，服用葉酸補充劑同樣還是可能會減少胎兒出現神經管缺損的風險。［3］

除此之外，孕婦在懷孕初期服用葉酸補充劑還可能會減少兒童在3歲的時候出現嚴重語言發展遲緩（Language Delay）的機會。［4］

在用法上，一般建議孕婦懷孕前及懷孕後首12個星期每天服用400mcg葉酸。［5］

至於如果是高風險孕婦的話，例如父母至少其中一位患上神經管缺損、父母至少其中一位有神經管缺損的家族史、過往曾經誕過患上神經管缺損的子女，則一般建議孕婦懷孕後首12個星期每天服用5mg葉酸。［5］

在副作用上，葉酸看來安全，不過高劑量的葉酸（>5mg）可能會導致腸胃不適，所以一般建議孕婦或者授乳婦女每天不宜服用超過1000mcg葉酸。［6］

至於如果是19歲以下的話，則一般建議每天不宜服用超過800mcg葉酸。［6］

還有因為葉酸可能會遮蓋維生素B12缺乏症的先兆，往往較可能會對神經構成永久性損害，所以每天服用超過400mcg葉酸前，一般建議首先檢查維生素B12是否達標，目的在排除維生素B12缺乏症的可能。

Nature's Plus 葉酸。（資料圖片）

除此之外，葉酸還可能會跟一些藥產生相互作用，例如Phenytoin（一種抗癲癇藥）。

當中詭異的是，Phenytoin固然可能會削弱葉酸的吸收，不過葉酸同時可能會削弱Phenytoin的藥效，從而可能會誘發癲癇發作（Seizure）。所以如果用藥者正在服用Phenytoin的話，一般建議問一問醫生自己應該服用多少葉酸才好，以策安全。

Reference: 1. Werler MM, Shapiro S, Mitchell AA. Periconceptional folic acid exposure and risk of occurrent neural tube defects. JAMA. 1993;269:1257-1261. 2. Milunsky A, Jick H, Jick SS, et al. Multivitamin/folic acid supplementation in early pregnancy reduces the prevalence of neural tube defects. JAMA. 1989;262:2847-2852. 3. De-Regil L, Fernandez-Gaxiola A, Dowswell T, Pena-Rosas J. Effects and safety of periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(10):CD007950. 4. Roth C, Magnus P, Schjølberg S, et al. Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay in children. JAMA. 2011;306(14):1566-1573. 5. British National Formulary. BMJ Group and RPS Publishing. 56th ed. 2008:501. 6. Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline. The National Academies Press. 1998;8:196-305. Available at http://www.nap.edu/read/6015/chapter/10#281. (Accessed 7 Aug 2019)

內容提供：小小藥罐子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「維生素知多D：葉酸」​】

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