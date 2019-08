【孕婦保健】葉酸養胎有助減少胎兒健康風險 正確服用葉酸你要知

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與更多作者一同討論喜愛話題。】

葉酸其實是其中一種維生素B,其中一項功能主要在讓細胞能夠如常進行細胞分裂。所以人體缺乏葉酸往往可能會影響一些細胞分裂速度較快的細胞。不用問,其中一個當然是胎兒。

實際上,孕婦服用葉酸往往可能會減少胎兒出現神經管缺損(Neural Tube Defects, NTDs)的風險,例如脊柱裂(Spina Bifida),高達50至80%。[1][2]

雖然暫時還不能肯定葉酸到底能不能減少胎兒出現兔唇(Cleft Lip)、顎裂(Cleft Palate)的風險,不過不論孕婦過往有沒有曾經誕過患上神經管缺損的子女,服用葉酸補充劑同樣還是可能會減少胎兒出現神經管缺損的風險。[3]

除此之外,孕婦在懷孕初期服用葉酸補充劑還可能會減少兒童在3歲的時候出現嚴重語言發展遲緩(Language Delay)的機會。[4]

在用法上,一般建議孕婦懷孕前及懷孕後首12個星期每天服用400mcg葉酸。[5]

至於如果是高風險孕婦的話,例如父母至少其中一位患上神經管缺損、父母至少其中一位有神經管缺損的家族史、過往曾經誕過患上神經管缺損的子女,則一般建議孕婦懷孕後首12個星期每天服用5mg葉酸。[5]

在副作用上,葉酸看來安全,不過高劑量的葉酸(>5mg)可能會導致腸胃不適,所以一般建議孕婦或者授乳婦女每天不宜服用超過1000mcg葉酸。[6]

至於如果是19歲以下的話,則一般建議每天不宜服用超過800mcg葉酸。[6]

還有因為葉酸可能會遮蓋維生素B12缺乏症的先兆,往往較可能會對神經構成永久性損害,所以每天服用超過400mcg葉酸前,一般建議首先檢查維生素B12是否達標,目的在排除維生素B12缺乏症的可能。

除此之外,葉酸還可能會跟一些藥產生相互作用,例如Phenytoin(一種抗癲癇藥)。

當中詭異的是,Phenytoin固然可能會削弱葉酸的吸收,不過葉酸同時可能會削弱Phenytoin的藥效,從而可能會誘發癲癇發作(Seizure)。所以如果用藥者正在服用Phenytoin的話,一般建議問一問醫生自己應該服用多少葉酸才好,以策安全。

