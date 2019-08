【孕婦用藥】懷孕應當拒絕用藥？　謹守五級用藥風險以策萬全

好!開始前,問題時間: 常言道:「貓有九條命。」那麼,誰有至少兩條命?

答案……不就是孕婦嗎?

好!首先請容許藥罐子在這裏跟天下母親致以最崇高的敬意。

「世上只有媽媽好。」這句話絕對沒有違反《商品說明條例》。

當然還有「生仔十級痛」這張傳說中的王牌,足以壓倒性證明母愛的偉大。

還有暫時姑且撇開自身病患不說,在這十個月裏,真的很難保證孕婦不會病,好,就算真的「無驚無險,又到分娩」,不過還是不能排除一些隨着懷孕而來的小毛病,例如害喜(Morning Sickness),俗稱「孕吐」。

這時候,怎麼辦?

不用問,答案當然是服藥。

對,孕婦便可能需要服藥。不過說到服藥,一般人固然會冒汗,孕婦更加會冒汗,因為妳有病,不代表胎兒有病;妳需要服藥,不代表胎兒需要服藥。

問題是,藥物一般不是導向飛彈,並沒有安裝導引系統,不會理會目標到底是孕婦還是胎兒,這就是說,藥物還是可能會越過胎盤(Placenta)「踩過界」進入胎兒體內,便可能會影響胎兒的健康,甚至構成危險。

所以懷孕便成為其中一個拒絕用藥的正當理由。

實際上,面對孕婦,用藥既要顧大,又要顧小,所以選擇較少,限制較大。

背後的原因,主要有以下三個:

第一,一些藥可能會妨礙胎兒發展。

舉例說,一些通鼻塞藥主要是血管收縮劑(Decongestant),例如Phenylephrine,主要透過收縮血管,紓緩鼻塞。

問題是,這類藥同時可能會收縮其他血管,便可能會減少胎兒的血流量,不利糧道運糧,便可能會導致缺糧,從而可能會妨礙胎兒的發育,不利胎兒健康。

第二,一些藥有致畸性(Teratogenicity),能夠直接干擾胎兒的正常發展,從而可能會增加孕婦誕下畸胎的風險。

舉例說,Finasteride是一種5α-還原酶抑制劑(5α-reductase Inhibitor),主要適用於治療前列腺增生(Benign Prostatic Hyperplasia, BPH),不用問,這當然是一種「男人藥」,只限男賓,如果孕婦不慎誤服的話,便可能會導致男胎的生殖器官出現異常,導致畸胎。

第三,一些藥本來便是墮胎藥(Abortifacient),能夠中止懷孕,誘導流產(Abortion)。

舉例說,Misoprostol是一種前列腺素E1類似物(Prostaglandin E1 Analogue),直接一點,其實是前列腺素E1(Prostaglandin E1, PGE1)的冒牌貨,能夠冒充前列腺素E1,跟子宮肌層(Myometrium)的前列腺素E1受體結合,導致子宮收縮,同時促進子宮頸成熟(Cervical Ripening),引導生產。

當然上述例子只不過是冰山一角而已,所以孕婦用藥便成為一門高深的學問。

話說回來,那孕婦如何服藥?

過往美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration, FDA)曾經評估藥物對孕婦的潛在影響釐定用藥風險並分為五級,供人參考。

這五級分別如下:

一、A級

Adequate and well-controlled studies have failed to demonstrate a risk to the fetus in the first trimester of pregnancy (and there is no evidence of risk in later trimesters).

二、B級

Animal reproduction studies have failed to demonstrate a risk to the fetus and there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women.

三、C級

Animal reproduction studies have shown an adverse effect on the fetus and there are no adequate and well-controlled studies in humans, but potential benefits may warrant use of the drug in pregnant women despite potential risks.

四、D級

There is positive evidence of human fetal risk based on adverse reaction data from investigational or marketing experience or studies in humans, but potential benefits may warrant use of the drug in pregnant women despite potential risks.

五、X級

Studies in animals or humans have demonstrated fetal abnormalities and/or there is positive evidence of human fetal risk based on adverse reaction data from investigational or marketing experience, and the risks involved in use of the drug in pregnant women clearly outweigh potential benefits.

簡單說,除非用藥的「利」大於「害」,否則不建議隨便使用C、D級藥;最後,X級藥可以說是孕婦的禁藥,在任何情況下,絕不建議使用。

實際上,在上述的例子裏,Phenylephrine是C級,至於Finasteride、Misoprostol,就算藥罐子不說,大家應該猜到這兩種藥當然是X級。

最後,值得一提,舉凡A、B、C、D、X這五級只是僅供參考而已。實際上,是藥三分毒,無毒不成藥,就算是普通人,尚且沒有人能夠保證一種藥百分百安全,何況是孕婦呢?

所以請容許藥罐子戴頭盔簡單做一做總結:

萬一各位準媽媽不幸患病,請盡快求醫,不要自行服藥。

這方面,母子平安永遠是排行第一的教條。

這便是本文的重點。

