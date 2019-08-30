【開學】將人當貨物？家長電召貨車當校巴　全年接載學童返放學

接送小朋友對於不少家長來說都是一個難題，校巴服務路線未必覆蓋到每一個地區，而自己亦要上班抽不出時間來接送的話，到底還可以怎樣處理？有討論區的家長表示，會和一些的職業士司機作協議，每日準時接送。也有家長會以UBER平台叫車接送，近日更有家長以手機APP叫貨車接送孩子，當中涉及的保險及個人安全問題成疑。

貨車載客取酬 承包整學年接送工作

電召貨車司機不少都是自僱人士，有司機為了賺錢挺而走險，不惜載客取酬挑戰灰色地帶。近日更有網民發現，有家長於電召貨車平台提出「柯打」，要求貨車司機當校巴的工作，更備註不是一次性接送，而是要求提供整個學年的服務！以這個「柯打」計算，每日來回程車費約$350，每月20天約$7千元，共接載3位小朋友，平均每人每月約$2300，跟校車車費相若，跟校車不同的是這是點對點的接送，不用途經多個上落客點，相信會更省時。

雖不知道最後有沒有貨車司機接受這個「柯打」，但電召貨車接送小朋友絕對不是空穴來風而是真有其事，各大親子討論區都可以看見父母們交流貨車接送心得的文章。

為何選擇電召貨車接送？

為甚麼會有家長願意幫小朋友電召貨車？有多年貨車接單經驗的Paul告訴了我們答案，主要有以下三點：

1.法律存漏洞

雖「載客取酬」是不可以的，但一切也視乎法庭判決。司機可以藉詞與乘客是認識的，而書包就是貨物，以走法律的漏動。

2.點對點服務

和校巴相比，電召貨車是點對點的服務，更方便家長和小朋友。

3.收費便宜

如安排到一條順路的車程，可以接送到兩至三位小朋友，家長平分費用其實會很便宜。另外，校巴是月費形式，如果遇上多周末或多假期的月份，其實相對就會比較貴。

保險問題存疑

以手機應用程式為小朋友電召貨車接送最大的風險就是保險問題，加上部分貨車沒有安全帶，令人擔心安全問題。如發生任何意外，而涉事司機涉及「載客取酬」的話，大多保險公司不旦財物損失不獲賠償，更會根據情況向車主追究人命傷亡的責任及賠償。至於乘客若沒有扣上安全帶也會影響賠償金額。根據運輸署《道路交通(公共服務車輛)規例》使用非法出租汽車服務會令乘客蒙受風險，當發生交通事故時，提供非法出租汽車服務的車輛其第三者責任保險可能會失效。