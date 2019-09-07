【情緒教育】利用小遊戲　讓孩子認識及擁抱情緒│荔枝孖媽

新學年開學了，小朋友在學校開心嗎？若小朋友害怕上學、回家後愁眉苦臉，做父母應該怎樣做？由穩定孩子情緒，我們可以讓小朋友說出自己的情感開始。

認識情緒，是成長過程中極重要的一個課題，也是小朋友能否平穩迎接新學習生活的關鍵。期待父母善用這份106頁的「情感Emotions & Feelings Pack」網上資源，令每一位家長也可以跟小朋友一起認識情感，引導小朋友打開情緒死結，幫助他們表達，從而令小朋友在面對及迎接新的校園生活時，也可以產生更多的正向情感，有開心愉快嘅新校園生活。

陪小朋友一起認識及接納自己的情緒，幫助小朋友學習辨認情緒，善用繪本及遊戲引導。但要小心，千萬不要過度關注，不要令情緒成為小朋友獲取注意力的錯誤工具，適時放手是相當重要，藉此可以讓小朋友有機會學習，父母也要相信他們可以做得好。 其實在我看來情緒沒有對錯，情緒是反映生命當下的真實感受，當我們面對、了解、接納、釋放各種情緒之後，情緒得以恢復平靜與穩定，我們定能好好對話、好好做事。

希望家長與小朋友也可以在情緒支流當中找到出口，讓平靜成為引你前進的方向。 如果有家長都想玩，亦想得到這套情感Emotions & Feelings Pack小遊戲，記住like及follow實我的 荔枝與孖寶 專頁，之後有機會送出一set template，比家長自己print出來同小朋友係屋企輕鬆玩呀~

作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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