【幼兒適應】最忌問孩子在學校哭了多少次　正面態度令孩子愛上學

踏入開學季，要離開父母的懷抱踏入校園，對於年幼的孩子來說絕對是個大挑戰。很多父母都會擔心孩子初次上學、離開自己身邊會大哭大鬧，有幼兒學校校長表示，父母可以預先讓孩子適應學校生活，習慣和父母短暫分離，而學校老師亦會按照學生的性格採取不同措施，讓孩子能夠盡快適應校園生活。 攝影：歐嘉樂

設適應周助小朋友適應校園生活

救世軍白田幼兒學校暨育嬰園為0至6歲的嬰幼兒提供幼兒教育服務，校長梁翠鳳表示，幼兒初次離開父母身邊上學，家長和老師最重要是互相配合。學校會在開學初期提供適應周，讓學生漸漸適應校園生活。在首周適應周，家長會陪同小朋友前往學校，讓小朋友熟習學校環境，而上學時間也會比較短。

在第二周開始，校方會讓父母和小朋友有短暫分離的時間，家長會在課室外等待。第三周開始學校會建議家長不用陪伴小朋友上課，而小朋友的上學時間則會按照他們的情況而定，如果他們比較「黐身」，學校會建議較短的上學時間，相反如果小朋友較為獨立，便會有較長的上學時間。

讓小朋友明白老師可信任

而學校老師會在課堂上利用一些活動安撫因分離而不安的小朋友，利用遊戲和小朋友建立關係。對於一些較為「痴身」的小朋友，老師會多「埋身」、多稱讚和抱小朋友，讓他們信任老師，覺得老師會幫助自己，甚至覺得老師是「第二個家長」。從而減低對父母的依賴，減低出現分離焦慮得情況。校長表示，幼兒初次上學適應期約為一個月，不過每個小朋友的情況都不同，不能一概而論。

記者當日在現場所見，0－2歲的幼兒和父母一同上課，小朋友面對陌生環境大部份都沒有哭泣。老師帶領小朋友玩耍，大部分小朋友亦非常投入，當中有一兩個小朋友不願意玩耍，老師會抱着他們坐在一旁觀察其他小朋友玩耍的情況，直至小朋友願意投入遊戲中。

採訪當日是適應週第二週，部分小朋友已經開始適應校園生活。在N班課室，家長和孩子一同上課，等待孩子投入課堂後便離開。家長離開後有幾個小朋友大哭，不過在老師安撫後，幾乎所有小朋友都停止哭泣，重新投入遊戲當中。當日有一個孩子不斷哭泣，不願意玩耍，老師便抱着他到課室外走動，直至孩子冷靜下來。