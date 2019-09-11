今個周末除了是中秋佳節、有花燈會，還有由消防處舉行的消防安全嘉年華，屆時會有消防員親身示範部份工作內容。另外在十月初消防及救護學院亦會舉行開放日，今個星期六更會在多區的對消防員及救護工作有興趣的小孩絕不能錯過。

東區消防安全嘉年華 精彩活動包括精英號滅火輪噴水表演、消防車輛展覽、消防工具展覽及示範等等，活動費用全免，無需報名。 日期：2019年9月15日 時間：下午2時至5時30分 地點：筲箕灣阿公岩譚公廟道東區文化廣場 查詢：34273469

消防及救護學院開放日

活動內容包括消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、消防工作犬示範等等。不過這活動就要預先領取門券，有興趣參加的家長記得在9月14日往指定的消防局取票。

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