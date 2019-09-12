【迪士尼】萬聖節玩轉日與夜　4大玩樂推介走進惡人世界

每年萬聖節，香港迪士尼樂園都會舉行一系列主題活動，今年萬聖節就以音樂為主題推出多項全新的節目，白天和晚上各有精彩，除了全新音樂體驗「惡人舞動迪士尼」及有新角色Vampirina，節日期間一首首耳熟能詳的詭魅「惡」曲更會響遍整個渡假區，讓大人細路一起玩轉日與夜！ 攝影：鄭子峰

趁著萬聖節，一眾迪士尼好友和經典迪士尼惡人換上萬聖節造型等待和大家拍照留念。當中大家不可以錯過首次現身香港迪士尼的小吸血鬼 Vampirina 。小吸血鬼 Vampirina 屬 Disney Junior其下的角色，她和她的吸血鬼家人從妖怪世界搬到了人類世界，希望可以認識到人類好朋友。想跟她合照的粉絲記得到「會客室」！

惡人出籠 現身米奇 Halloween 玩轉大街派對 米奇與一眾迪士尼朋友在美國小鎮大街一起載歌載舞，而南瓜王阿 Jack、縫布公仔莎莉和大壞蛋 Oogie Boogie 亦將於 「南瓜王阿 Jack 與好友怪誕聚會」分別現身和大家拍照。

米奇 Halloween 玩轉大街派對

+ 5 + 4 + 3

必睇全新歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」

整個活動中最吸引原創大型 LIVE 歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，由五位迪士尼惡人包 括《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《101 斑點狗》的女 魔頭庫伊拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女 與野獸》的壞蛋加斯頓，以及《魔髮奇緣》的嘉芙夫人引領大家投入全長 25 分鐘的歌舞匯演。

是次表演將以不同的音樂風格，包括百老匯式、流行音樂、搖滾、探戈 等，以其詭魅歌聲引領賓客遊走進黑暗世界。創作團隊更特別 為「惡人舞動迪士尼」原創一首節奏強勁的合唱歌 「Let’s Get Wicked」作序幕及壓軸，而五位迪士尼惡人 更會現場演繹多首注入全新音樂元素的經典「惡」曲，匯演中所有服飾均是全新設計，以一眾角色的故事和人 物性格為設計靈感，配合舞台燈光、編舞，凸顯每個角色的獨特「魅」力。 「惡人舞動迪士尼」是一場氣氛熾熱、互動不斷的歌舞匯演，賓客將有機會成為連場歌舞的一分子，一同高歌、為迪士尼惡人打氣，參與其中。賓客又會被邀請跟隨節拍揮動手機燈光，為整個劇場增添熱烈氣氛。現場其中一位幸運觀眾更會獲邀上台，與嘉芙夫人近距離互動!

惡人舞動迪士尼​

+ 13 + 12 + 11

阿Jack繼續出場搗蛋 玩轉「阿 Jack 聯群作惡」音樂派對 與往年一樣，阿Jack與沙利會繼續與大家歡渡萬聖節。詭魅體驗館「怪誕城之旅」將會加入更多逼真驚喜體驗和全新的trick or treat環節大派糖果，亦會率領邪惡皇后、賈方、黑巫婆和紅心皇后等，出演「阿Jack聯群作悪」音樂派對，全新的編曲把節目氣氛推到最高！

阿Jack聯群作惡音樂表演

+ 7 + 6 + 5

探險世界做小手工 看糖果魔法

來到萬聖節，當然要玩傳統的trick or treat。去到探險世界的加利布尼市集，小孩可先參加糖果籃手工工作坊，然後再去取糖果，糖果姐姐會在巨型南瓜上施展魔法，小孩可以跟著一起做簡單的施法動作，成功的話就會出現滿滿的糖果！

如想打扮一下更投入萬聖節，亦可選擇參加面部彩繪或水印貼紙（39元起），工作人員會在大家身上加上充滿萬聖節氣氛的圖案，例如惡人烏蘇拉、黑魔后。另外，在詭趣花園亦有面具工作坊。

如想打扮一下更投入萬聖節，亦可選擇參加面部彩繪或水印貼紙（39元起），工作人員會在大家身上加上充滿萬聖節氣氛的圖案，例如惡人烏蘇拉、黑魔后。另外，在詭趣花園亦有面具工作坊。

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萬聖節主題食物