【自行收生】家長持10分仍排隊報喇沙小學　搏派位後有叩門機會

2020/21年度的小一學齡人口只有5.57萬，比本年度人數減少約1600，然而一些熱門的學校一如以往是不太會受學齡人口影響，每年都會吸引大批家長遞表，今日（9月23日）是小一自行分配學位開始接受申請的首日，喇沙小學、瑪利諾修院學校(小學部)門外均有排隊情況，家長早早來到校外等候，只為求子女入讀到心儀學校。 攝影：歐嘉樂

手持25分信心不大

喇沙小學今早9時起開始接受家長遞交自行分配學位申請表，而不少家長也一早到場排隊，未到9時正已有約20人在校外等候，在排隊等候的楊先生表示，自己是喇沙的舊生，雖然小朋友已手持25分，但仍信心不大，會報考其他學校，他直言：「雖然自己是舊生，但聽過不少個案是25分也未能順利入讀，希望小朋友讀喇沙是想他體驗到自己以前12年開心的『喇沙』生活，打算幫小朋友報三至四間直資學校，包括播道、英華等。」

而楊生透露小朋友沒參與一些學術性的興趣班、面試班，孩子和自己一樣喜歡足球，因此都是以小朋友開心為優先，他相信小朋友開心便會「有心機」學習。

+ 11 + 10 + 9

10分申請喇沙 為「大抽獎」鋪路

胡太本身住在九龍城區，雖然只有10分，但仍選擇一早前來交表：「我知道完全不會有機會經自行入讀，今日交表只是希望派位後有助叩門，自己小朋友有學劍擊、中英數班等等。」

同樣手持只有10分的不止胡太，周小姐亦以同樣理由交表：「我本身住34網，小朋友幼稚園也在附近，每月大約花費五至六千元在小朋友興趣班上，例如鋼琴、游泳。」周小姐更笑言，心儀喇沙小學和陳瑞祺喇沙小學，因為不用學費。

在喇沙小學附近的女校瑪利諾修院學校（小學部）今早亦有不少家長提早排隊等候，一群家長頂著太陽只為盡快幫小朋友交表！而瑪利諾修院學校（小學部）於早上十時開始才接受第一批表格，比喇沙遲了一小時。 手持20分的家長Cherry抱著一試心態前來交表：「本身在九龍城區住，月租五萬元左右，而小朋友本身有學畫畫、游泳等，每月花在興趣班的開支為一萬元內！」

自行分配學位「必收」與「計分」

教育局表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」，為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取『小一入學申請表』、『填表須知』及『小一入學資料單張』。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處（民政諮詢中心）或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

在交表前，家長首先要了解「自行分配學位」的機制，也要細閱每間學校提供的學額，以計算取錄的機會。每個申請人需要在 450多間官立及津貼小學中選擇一間心儀的學校，並在指定日期內親身到該校交表。每間學校的「自行分配學位」與在翌年1-2月的「統一派位」各佔一半學額，即是說，假如你申請那間小學有100個學位，「自行分配」與「統一派位」便各佔50個。

而這50個自行分配的學位，又會再根據「世襲」（即「有兄/姊在該小學就讀」或「父/母在該小學就職」的必收生）及「計分」制而分派學位，在教育局的指引中，規定「世襲」佔全部小一學位的30%，而「計分」則佔20%。「計分」是根據教育局「計分辦法準則」去決定派位的優先次序，簡單來說，分數愈高，被取錄的機會愈大（詳情計分方法可以看下表），由於大部分申請人都是適齡入學以及是家庭中首名出生的子女，所以只有15分亦無太大優勢。

自行分配學位交表日期：9月23日至27日期間，在校方辦公時間內直接交到學校