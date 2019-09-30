照顧仔女一腳踢從不請工人　鍾嘉欣：家人陪伴時就是我的me time

鍾嘉欣與脊醫老公Jeremy結婚反，於2016年誕下大女Kelly、兩年後再誕下細仔Jared，為了照顧家人嘉欣已漸漸減少幕前工作，專心於加拿大湊兩名仔女，當上全職媽媽，她更沒有聘請工人，由日常家頭細務到教養子女全部自己一腳踢，她表示照顧孩子就是自己的me time，強調和家人四位一體，一家四口生活非常幸福。 攝影：黃寶瑩（部分圖片來自鍾嘉欣IG)

一切以仔女行先 毋須「Me Time」

現時大部分時間留在加拿大的嘉欣，間中會回港出席代言人宣傳活動，早前嘉欣出席美贊臣慈善活動時接受訪問表示，此行返港僅逗留一日半，子女交由丈夫照顧。要照顧子女，又要兼顧工作，被問到如何做好時間管理，她表示自己和丈夫皆以仔女行先，一定會滿足小朋友需要，「因為孩子在0至7歲最需要父母陪伴，父母需要用雙眼和孩子對望溝通。」

嘉欣表示幸好自己在娛樂圈工作，因此平常不用工作的日子可以全天候陪伴他們。對於很多媽媽提倡的「Me Time」，嘉欣表示不需要。「我和家人是四為一體，有家人陪伴下已經是我的me time」。她表示一直沒有聘請工人或保姆，一直和丈夫二人親自照顧仔女的起居飲食、換衫、沖涼、甚至接送上學 。

爭執並不是大事 很多二孩家庭都會面對孩子爭執的情況，例如爭玩具、 食物，甚至爭寵。鍾嘉欣認為家長不應該將孩子爭執當成一件很嚴重的事，要明白孩子爭執很平常。她表示當姐姐和弟弟爭玩具的時候，她會將二人分隔開，將姐姐帶到沒有玩具的房間，透過溝通分散她的注意力。如果姐姐依然想和弟弟爭玩具，嘉欣便會和姐姐講道理：「弟弟還小，未懂得分享，姐姐要和媽媽一起教弟弟分享。」 被問到如果出現爭寵的情況，嘉欣就表示父母要先檢討自己有否偏心問題。她分享指，弟弟Jared出生後，有更加關注女兒Kelly的感受，因為小朋友在這個時刻最為敏感。

男女教養有別 但一定要有禮貌

嘉欣誕下一子一女，許多媽媽都關心在教養方面，男孩和女孩有什麼分別。嘉欣就表示就一定會教導仔女學會講hi、bye、thank you、excues me等等，「一定要有禮貌，要孩子和別人聊天時看著別人雙眼，吃飯後才可以去玩...並不停在孩子面前重複禮貌和分享的重要性，這樣孩子長大後才不會只懂得『ME』。」

要教囝囝整污糟自己隻手

嘉欣表示，雖然現在Jared 年紀還小，教養上未有分別。不過在弟弟長大後會教她學會呵護女生，「我一定要弟弟學識整污糟自己隻手，因為男孩子不可以怕污糟，要識修理、 識拎重嘢...男孩子亦要玩一些男生的玩具...在弟弟長大後我會讓他學習一些比較運動型的興趣班，例如冰球。」另外男生亦要尊重女性，「其實爸爸對待媽媽的方法已經是孩子的榜樣。」

至於囡囡就要學扮靚，要愛乾淨，要做care giver。「女孩子要學煮飯，起碼父母不在家的日子，打開雪櫃都不怕肚餓。」

絕不做怪獸家長 讓孩子自由發揮天資 嘉欣表示自己絕對不會做怪獸家長，「一定要尊重小朋友，小朋友是一個『人』，有靈性有思想，父母要讓孩子自由發揮天資，只在適當時候作出保護。」

期望孩子做個正面的人

每個父母都會到對孩子有期望，嘉欣亦不例外。「我希望孩子可以做個正面的人，遇上任何問題都抱著正面想法，無論是低潮、 低谷，都可以找到出路。」除此之外嘉欣亦希望孩子能夠做一個開心、心地善良、懂得尊重別人、有能力可以用雙手、聰明頭腦去解決問題的人。