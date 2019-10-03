自古以來，女人的一生似乎有一套約定俗成的「生涯規劃」——小時是家中的女兒、媽媽的好幫手；到了適婚年紀便該組織家庭，待在家中相夫教子；兒女長大、成家立室後便成為保姆幫助照顧孫子，好讓兒女放心外出拼搏……從小到大，生活和貢獻都離不開家，似乎家庭維繫得好，便是女人的最佳成就。 現年35歲、育有4名子女的黃圭鈺（Constance）在幼年時父母便離異，媽媽又只偏愛妹妹，漫長又孤獨的童年讓她在21歲時便急著早婚，期望組織自己心目中的快樂之家來彌補心中的缺口。可惜後來婚姻生活並不愉快，當了9年家庭主婦後、30歲時Constance毅然決定離婚，失去生活重心亦讓她失去自己。在心理輔導員的鼓勵下，Constance開始培養興趣學習鋼琴，3年來每日彈著琴鍵，也慢慢重塑自身的價值：「學音樂對家庭主婦來說很奢侈，以前覺得即使學都應學些功能性的，有實際貢獻、可以賺些外快幫補家計。現在才知知道興趣其實對自己的情緒和家庭可以有很大的正面影響，其收獲比金錢更豐富。」 撰文：李欣愉 攝錄：李偉軒

失去惟一的角色 覺得自己係零

「兒時媽媽較偏愛妹妹，覺得沒人疼愛，二年級已經要買餸煮飯做家務，長大後便想快點結婚，早些離開原生家庭，組織自己的家彌補兒時不足，就會開心一點。」因為心急，讓Constance與第一任丈夫在未有充足了解下便組織家庭，踏入婚姻不久便發覺現實不如想像中美好。

Constance在2018年與第二任丈夫再踏進婚姻生活，她感謝先生給予的支持和鼓勵，讓她可全情投入音樂的世界。 與丈夫性格不合、忙於照顧小孩，每天重覆瑣碎又單一的生活讓她如沒有施肥的花般漸漸枯萎。困擾八年後，Constance終於狠下心脫離這不健康的家庭生活。「初結婚數年其實已不太幸福，但因為自己童年的影響，不想小孩和自己一樣在單親家庭中成長，所以堅持維持家庭。後來發現在假像下生活也不會快樂，因此決定離婚。當時沒有事業、沒有朋友，連惟一的家庭和角色都失去後，就似乎一無所有，覺得自己好失敗。」 Constance形容離婚後的世界非常黑暗，個人價值感極低，有段時間更需要服藥來壓止自殺的衝動。在輔導員的建議下，Constance開始多年來沒嘗試過的事—培養興趣。「輔導員表示如果生命太偏向著重一個方向，便容易失去自己，情緒亦容易受困擾。」她回憶兒時喜歡音樂、想學芭蕾舞，但除了當時家庭經濟不能支持，媽媽亦不鼓勵她學音樂：「媽媽認為讀書才是重要，長大後對生活亦不會有幫助。」Constance乘著這契機重新接觸兒時的興趣，在大約2017年時學習鋼琴：「這三年內其實只上30多小時鋼琴課，後來因為資金、時間和老師不配合而不能再上課，便轉為自學。」

三年已達標考獲8級

Constance從零開始認識每個琴鍵，並計劃五年內考到八級，最後三年間已達到目標，一個全職家庭主婦是如何做到的呢？她指四個小孩原本已要分擔各種家務，例如二女兒Elise放學後要幫忙買菜、三女兒Priscilla和小女兒Eunice則要幫忙處理食材，而白天在家時則利用各種空檔練琴，例如等待衣服洗好的時候。「如果睡覺和吃飯大約用了12小時，照顧家庭花了3至4小時，其實我還有很多時間，每日可以練上6至8小時。我又不是從小便學習，因此要更努力才能趕上。」

+ 4 + 3 + 2

學會彈琴後，每當Constance再有負能量時，便多了一個宣泄的途徑：「以前不開心就好容易向小孩發脾氣，又或躲起來哭，甚麼都不想做，生活好像停頓了。現在只要彈彈琴便會冷靜下來，心情便會舒服一點，明白到不開心的環境、情緒雖然仍然存在，但我多了一個方法去調整情緒，可以跟難關共存。」 快樂會傳染 問到媽媽學習鋼琴後的轉變，13歲的大兒子Moses指現在的家比過往快樂得多：「以前會看到媽媽哭，四兄弟姐妹說到家庭的煩惱都會哭，現在不會，日日都好開心。」媽媽的快樂會傳染給家人，Constance指過往家庭氣氛不好時，後果亦會反映在小孩身上，例如上學時沒心機，忘東忘西，她沒想像過一項興趣除了讓自己更積極正面，也為家人帶來益處。「以前或會覺得要學都要學些有功能性的、有實際貢獻的興趣，可以賺些外快幫補家計的，而不是攝影、插花這些看來『不切實際』、對家庭經濟是沒貢獻的事。學音樂對家庭主婦來說可能很奢侈，但其實對情緒有很大的正面影響，雖然不能一一明確地形容，但的確看到小孩比過往更積極，這些收獲比金錢更有意義。」

學會體諒小孩

回憶初學鋼琴時，Constance沒由來的覺得緊張，或許是希望給外界呈現最好的一面而苛刻對待自己：「從小到大都會聽到有人說媽媽應該是怎樣、太太該是如何、做兒女應該是怎樣，你的性格如此，將來就該找個怎樣的人嫁，過怎樣的生活便會讓人很羨慕，於是我就不停做別人眼中的自己。後來老師跟我說，彈琴不是做別人眼中的你，彈琴就是分享我喜歡的音樂，不需理會別人的眼光。」

Constance形容自己是個容易過份緊張和完美主義者，對自己、小孩給予很大壓：「以前會上youtube看別人演奏的影片，也希望自己可以這麼厲害，從而質問自己為何這麼努力還是做不到？老師告訴我，18歲就彈適合18歲能力的歌、8歲就彈適合8歲的，我只是初學數個月，就應彈適合初學者的歌。在彈琴上我學懂享受當下、欣賞這個階段的自己，更懂得代入教小孩的情況，明白小孩在不同年紀有不同的能力，強逼也沒有用。」