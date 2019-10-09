【昆蟲出沒季節】7大家中常見物品　天然無害方法輕鬆驅趕昆蟲

最近風雨較多，加上臨近轉季天氣，蛇蟲鼠蟻齊齊出動搵食。要滅蟲，除了可以使用殺蟲用品滅蟲，亦可以用一些天然方法在家居防蟲，天然方法沒有化學物質，對小朋友、寵物都非常安全！

1.白醋水抹墻 以1:1比例混合水和白醋，可以徹底清洗乾淨出現螞蟻、蟑螂的地方。白醋水不但可以消毒除菌，也可以除去吸引昆蟲的味道，減低牠們再出現的機會，昆蟲厭惡白醋的氣味，可以有效驅趕昆蟲。

2.檸檬滴牆邊

家中有螞蟻出現，可以用檸檬滴牆邊驅趕。螞蟻出沒的路線會留有分泌物，形成蟻路，只要用新鮮檸檬汁滴在有蟻出沒的牆邊，就可以驅趕螞蟻。

3.辣椒／辣椒粉放牆角 許多昆蟲包括蟑螂都害怕辣椒的氣味，將新鮮、乾辣椒、辣椒蒂或辣椒粉灑在牆角，或以小碟盛載放在昆蟲常出沒的地方，可以預防及驅蟲。不過注意辣椒粉接觸皮膚時或會引起皮膚過敏，所以使用時要帶手套，而且要避免吸入粉末或沾到眼睛。

4.八角放書櫃／衣櫃

濕氣重的時候會出現衣魚，不但會咬衣服、書籍，還會咬牆紙等等，雖然不會咬人，但依然影響日常生活。要驅趕衣魚，除了可以將衣服、書籍在太陽底下曬，亦可以將八角放入透氣的布袋，放置於書櫃或衣櫃內，可以有效驅趕衣魚。

辣椒、 八角等香辛料氣味濃烈，有效驅趕昆蟲。（VCG）

5.羅勒／香茅葉掛牆

將九層塔（羅勒）葉子或香茅葉曬乾或烤乾後，放入舊絲襪或紗袋，擺放在櫃子裡面或掛在牆壁上。九層塔葉和香茅葉的氣味會令蟑螂、螞蟻等昆蟲避而遠之，因此有效驅趕昆蟲。

6.蒜頭防虱 蒜頭強烈的氣味能驅散昆蟲，當中以驅趕跳虱最為有效。只要將蒜頭去掉蒜皮放進絲襪或紗袋中，放在陰暗角落例如床下或櫃內，以及掛在廚房、牆角，可以有效驅趕跳虱及其他昆蟲。除了放進袋中，也可將蒜頭泡在水中，十分鐘後搗成細末狀、再混進水中，沿著牆壁噴灑。噴灑蒜頭水也是利用氣味的原理驅趕昆蟲，而且更滲透每個角落。

7.梳打粉DIY昆蟲陷阱

梳打粉是近年最熱門的居家必備用品，除了有清潔用途，亦可以DIY昆蟲陷阱。只要將梳打粉和糖以1:1的比例混合，放在昆蟲如蟑螂及螞蟻常出沒的地方，就可以讓昆蟲誤吃梳打粉，從而達到滅蟲功效。