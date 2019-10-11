【秋天郊遊防蚊】DIY無添加防蚊用品　天然防蚊香包蚊怕水

踏入秋天，許多爸爸媽媽都會帶孩子去野餐，或到戶外遊玩。小朋友皮膚較嬌嫩，容易被蚊、 蠓等昆蟲咬，但市面上的驅蚊用品含有具刺激性的成份避蚊胺（DEET），有機會令人有敏感反應，或影響幼兒及胎兒健康！要安全一於DIY無添加防蚊系列用品！

藥材防蚊香料包

秋天是戶外活動的好時機，但如果被蚊或蠓咬到，就會非常痕癢。如果不想經常讓孩子塗抹含化學物質的驅蚊劑，可以嘗試DIY防蚊防蠓的香料包。註冊中醫師馬琦傑表示，這種香料包適合初生​嬰兒​, 小童​及成年人（不適合​G6PD－即蠶豆症患者)。

材料：丁香、艾葉​ ​、香茅、​ ​金銀花​ ​、​沙薑、黑椒 各3克（配方因應藥材質量或季節以定）

做法：將材料洗乾淨，曬乾，焗乾後，丁香，沙薑及黑椒要炒過。打碎後入袋。

馬醫師建議大家將DIY 防蚊香​包掛在​睡​床（尤其bb 床或圍欄內）、背囊、通風處，讓中草藥氣味平均散發，亦可以掛在小朋友身上，以達到驅蟲的效果。

天然香薰油蚊怕水

除了以上的防蚊香包，國際認可英國IFPA註冊專業香薰治療導師林家儀（Kylie Lam）亦教各位爸爸媽媽用天然材料自製蚊怕水，天然材料沒有人工合成的化學物質DEET（避蚊胺），大人及小朋友也可以安心使用。

蚊怕水材料：

薰衣草精油、香茅精油 、 天竺葵精油各3滴

精油溶解液12滴

薰衣草精油：最溫和的驅蚊蟲劑，緩和被叮咬後的疼痛，消毒傷口，能淨化空氣；因它溫和及功效多，小孩亦可使用。

香茅精油：香薰治療中較少使用，但驅蚊蟲的效果理想，不會刺激皮膚，適合用來製作驅蚊水。

天竺葵精油：新鮮的天竺及精油葵具驅蟲特性，更具抗紅腫發炎特性，可鎮靜皮膚，促進傷口癒合。

製作方法：

將15ml純蒸餾水放入噴壺，加入薰衣草精油、香茅精油 、 天竺葵精油各3滴，精油溶解液12滴，再加入15ml純蒸餾水，混合即可。

製作方法十分簡單，只是在原材料店舖購買並混合便可製成。用後感覺十分清涼，雖然加入了香茅，但並不刺鼻。不過孕婦及有濕疹、敏感皮膚者需要小心使用。不想直接接觸，可把防蚊液噴在小綿布上，再扣於衣服上，避免直接噴到皮膚；又或把防蚊液噴在衣物如褲邊，襪邊。