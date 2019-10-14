【台灣親子遊】台灣8間必住滑梯民宿　全家入住最平不用2千台幣

台灣一直是親子遊的熱門地方，不但機程近、消費相對便宜，而且台灣有非常多特色親子民宿！親子民宿房間內通常都會有玩樂設施，例如滑梯，小朋友可以在房間內玩足全日！不過要留意的是，不少熱門的親子民宿預約可能要預早數月訂房，想預訂聖誕或農曆新年的住宿，就要趕快預訂。

宜蘭

1.繪本主題－宜蘭悅海親子民宿

宜蘭悅海親子民宿位於宜蘭縣的壯圍鄉，鄰近海灘只需3分鐘路程。民宿有提供挖沙工具跟風箏，讓小朋友在沙灘上盡情玩樂。民宿用愛麗絲(夢遊仙鏡)童話繪本滑梯床作為主題，目前有七種房型可供家長選擇，滑梯房間形式有城堡型，森林小屋樹屋型還有球池。

客房簡介： 觀海/愛海4大+2小親子溜滑梯套房 適合四大人二小孩，房內有一張上下兒童溜滑梯單人床，專屬玩具有小牛滑行車，木製 化妝台 ，智慧串珠台 ，音樂珠寶盒 ，幸福鐘搭 ， 跳跳馬 ，電動 火車軌道玩具， 還有很多布偶 。

戀海 ‧ 4人親子溜滑梯套房 親子房都有提供嬰幼兒澡盆 , 房內有跑車溜滑梯球池，BMW滑行車玩具，跳跳馬 ，木製售貨水果攤販賣玩具， 米奇方向盤， 還有很多布偶。

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路6段292巷3號

電話：0979-372234

Line ID: 0979372234

房價：2600台幣起（參考範圍：2600－6800）

自駕交通：從台北走雪山隧道在宜蘭交流道下，經過第一個紅綠燈，前行30公尺，左迴轉回到至大福路右轉直行約10分鐘到底<大福派出所>左轉100公尺，即可到達。（觀海旭日飯店的紅綠燈後第一個巷子右轉）

2.鄉村風格－好住Good living

這間親子民宿位於宜蘭蘇澳 ，房間面積超大，每間房有獨立主題，每種房間都有浴缸，四人房有溜滑梯、雙人房有翹翹板或搖搖馬。民宿提供兒童遊戲區，讓小朋友玩耍。

客房簡介： 彩色泡泡糖 （四人房） 房間20坪超大坪數，以彩色歡樂糖果色為主題，有大片落地窗。

漂浮森林島（四人房） 這間房間有20坪超大坪數，走自然療癒系，彷彿置身忘憂森林。有大片落地窗，大人和小朋友都可以欣賞自然美景！

藍色土耳其（雙人房） 房間有15坪，走藍白清新色調。大人小朋友可以到13坪前後大陽台(非獨立式)，欣賞池水風光。

法式小巴黎（雙人房） 15坪房間，走黑白時尚風，大家可以在13坪前後大陽台（非獨立式），欣賞池水風光。

地址：宜蘭縣蘇澳鎮功勞路103號

電話：0979-350-290

訂房電郵：goodliving112115@gmail.com

房價： 4,000台幣起（參考範圍： 4,000－ 8,000）

自駕交通：行駛國道五號，下 蘇澳交流道，左轉 馬賽路，右轉 蘇濱路二段，左轉 功勞路，抵達 好住民宿

3.包棟式適合多人家庭-埃及白宮

宜蘭親子民宿「埃及白宮」位在稻田旁，包棟住宿「埃及白宮」非常適合幾個小家庭結伴入住。加上民宿內有非常多設施，例如開放的戶外戲水池、電動車場等等。

客房簡介： 8人包層 這個8人包層方案專為兩個家庭合住而設，有一個公共休憩和影音空間，可以給2兩個家庭談天看電影。而該層設兩個主題滑梯房間，一定會令小朋友住得開心。

四人套房 埃及白宮有四間不同主題的滑梯四人套房，包括：公主、森林、地中海以及糖果。裝修算是在台灣一眾親子民宿中，比較精緻和突出的一間！

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路一段97巷92號

電話：0963-760-358

訂房電郵：taco1217@gmail.com

房價：四人房每晚台幣4,500元起；二人房每晚台幣3,000元起；包層每晚台幣10,000元起

自駕交通：宜蘭交流道→直行過兩座大橋→第三座大橋橋下右轉南津路→賢德路右轉→97巷左轉→直走約500公尺到達埃及白宮

4.卡通主題房－宜蘭民宿艾瑞森王國

民宿位於羅東，客房共分為4個不同的卡通主題，包括有多啦A夢、海賊王、比卡超及蛋黃哥，每間房都設有滑梯及波波池，部分更有攀爬架及攀石牆，小朋友在房內玩一天不出外也不會悶。

客房簡介： 叮噹精靈三人房的房間設計以大家熟悉的多啦Ａ夢為主題，房內每個角落都是主題卡通的擺設及布置，最吸引的當然是房內的滑梯及波波池，小朋友見到必定興奮大叫。

+ 5 + 4 + 3

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮忠孝路48-1號

電話： 0905 907 909

房價：每晚台幣3,300元起（平日）；台幣4,300元（週六及假日）

網址：http://ericssonbnb.com

交通：羅東火車站步行約10分鐘

台中

5.森林中的滑梯民宿－原森林

原森林民宿是台中日月潭唯一的滑梯民宿，固名思義就是置身在森林中的民宿，這裏最吸引之處除了是房內的木製滑梯，還有就是落地玻璃外翠綠的照色，令人感覺如置身森林中。民宿共設有11間客房，其中星空城堡親子房及森林親子房設有滑梯。

客房簡介： 睡在城堡觀星「星空城堡親子房」 房內天花以玻璃設計，在晚上抬頭更可以看到星空！房間內設城堡溜滑梯，大人小朋友也能樂在其中。

森林中露營「森林親子房」 以為主題的客房，設有攀石設施及超大滑梯，小朋友更可以睡在帳篷下，享受野外露營的樂趣。

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷39號

電話：049-2899107 (手機：0978896107)

訂房電郵：yuanhomestay@gmail.com

房價：四人房－星空城堡親子房及森林親子房：每晚台幣4,700元起(包早餐)；二人房－每晚台幣2,500元起(包早餐)

交通：乘搭南投客運由台中至日月潭或埔里至日月潭於文化巷口站牌下車，再通知民宿接送。或可聯絡民宿查詢包車服務。

6.2個家庭包棟首選－台中M&K親子溜滑梯民宿

「台中M&K親子」分別有3個館，各適合1~2個小家庭房型！每個親子房都有溜滑梯，而且民宿只接受親子訂房，如果是和朋友一起前往包棟，小朋友更可以一次足2間完全不同的遊戲設施！民宿鄰近台中逢甲商圈，小吃攤商和餐廳緊密林立。

客房簡介： 201親子車車房 親子車車房適合1個小家庭，房間把地板畫成了馬路，還有２台滑步車可以玩，旁邊也有個小溜滑梯。

2樓主題親子房(為2,3樓包層） 2樓KITTY房間以KITTY為主題，必須與3樓米奇房包層出租，適合2個小家庭(含3人房*2間+遊戲室*2間含客廳+1衛浴+1簡易廚房)，如果和朋友一起入住就最適合！



+ 5 + 4 + 3

地址：台中市北屯區同榮路82號

電話：0939209718

LINEID：mkyvonne

房價：請LINE洽詢最新房價

高雄

7.兩層高旋轉滑梯-22秋旅人會館

22秋旅人會館位於高雄市新興區，民宿內設有三間專為親子而設計的客房，其中兩間設有樓高兩層旋轉滑梯的「轉進幸福」及「林近自然」，最後一間則是以LEGO為主題的積木房，內有整塊的積木牆面，讓小朋友任玩任砌，盡情發揮創意。

客房簡介： 兩層高滑梯房「轉進幸福」 住進這間樓高兩層的客房，不止小朋友，相信連大人也可以玩埋一份，與孩子一起瀡足一晚。

樹屋滑梯「林近自然」 房間以大自然為主題，房內以原木造的樹屋讓你有如置身森林之中，而樹屋中的滑梯更是最大的賣點。

積木牆任玩「累積動感」 房內設有一幅大型的積木牆，小朋友可利用一箱箱的積木任玩任砌，盡情創造無限夢想與樂趣。

+ 7 + 6 + 5

地址：高雄市新興區仁愛二街75號

電話：07-281-9822

房價：每晚台幣4000元（平日）；台幣4880元（週六及假日）

交通：由左營高鐵站轉乘高雄捷運紅線，乘車至R9中央公園站，於2號出口步行約５分鐘。

台南

8.唯樂親子旅宿

唯樂親子旅宿的房間有旋轉木馬、芭比、積木、溜滑梯等等，小朋友一定可以玩得盡興！一共提供3種房型，入住更會提供免費早餐。

客房簡介： 丹麥積木親子三人房 以積木為主題，房間除了有積木區，還有沙池讓小朋友玩耍。

粉紅芭比親子四人房 女孩子最愛！房間以粉紅芭比為主題，提供公主裙讓女孩們角色扮演。

旋轉木馬親子四人房 房間以旋轉木馬為主題，除了有木馬讓孩子騎著溫莎，房間內更有球池！

+ 5 + 4 + 3

地址：台南市 安平區郡平路460巷27號

電話：0917110115

訂房電郵：vita.apple@yahoo.com.tw

房價： 1,800台幣起