德國媽媽的懷孕歷程　沒坐月沒補身怎調理身體？丨德國紅蕃媽媽

居住在北部的朋友週末帶著孩子來訪，談著談著說起懷孕產檢和產後調理，德國跟香港的不同。 好些港婦嫁來歐洲，最擔心就是歐洲沒有坐月子的文化。這位朋友在我之後嫁來歐洲，懷孕後一想到沒有陪月坐月子這個過程，擔心得差點患上產前抑鬱。我這些過氣產婦，當遇上這類準媽媽們，了解她們徬徨。通常都以自身作範：其實，我都生了兩個，沒有坐月子，沒吃什麼五更飯，早上順產完中午兩點就有護士來囑我下床試步，現在仍活得好健康啊！ 大家聽完，都會讚嘆厲害。

其實，真的有哪麼犀利嗎？那我告訴大家我認識幾個地表最強的例子：幾位相識的德國媽媽，不喜歡在醫院產子，都選擇在家中產子。而且，在家產子也挺普遍啊！

可以嗎？

當然可以啦，因為這裡有非常專業的助產士陪伴和做護理。

在德國，產前會到婦科醫生去做檢查，不過這位婦科醫生，並不會像香港一樣跟妳進產房的。生孩子的過程，就屬於這位助產士管轄範圍了。即使你到醫院生產，駐院醫生只在旁關注產程，如若施針做無痛分娩，或產後有傷口需要縫針等，餘下教你「吸氣，呼氣，放鬆喔！」的，都是助產士工作。

在德國，確定懷孕後，準父母會參加產前分娩課程，在這裡會介紹所屬小區的助產士，準媽媽可以自行選擇一位。又或是經朋友圈子介紹，知道那位好的，就去預約。預約好後，助產士大約在孕婦懷孕七個月左右就上門家訪仔細問症和講解健康衛生常識。而且，她們會眼觀六路，留意家中有否對初生嬰構成危險等東西，善意提點一下。 若無其他狀況，再見助產士的時候就在產房了。準媽媽出現陣痛後，就會聯絡助產士，若登記在醫院生產，就在產房見。選擇在家，她就會過來幫忙。有些助產士設有小型生育院(Geburtshaus)，也是不錯的選擇。 大家會擔心，沒有醫生在旁那若遇上風險怎麼辦，其實產檢做得十分完善，助產士經驗豐富，評估過是高風險，當然不會建議在家待產。至於其他意外，就會召救護車到場。不過，我聽過許多個案之中，至今還沒有在家順產發生狀況。其中一位朋友，更是在家中浴缸生了一對孖胎！ 至於我，就沒有那麼勇敢，選擇的是醫院，當我去到產房時，助產士和護士已到場，在場亦有婦科醫生候命。記得第一胎生產時，胎盤遲遲沒有排出來。然後，這位德藉助產士竟然拿來一包針，替我下針針灸。施針後不久胎盤順利排出。

德國的助產士，就是這樣的學貫中西，她們為婦女做調理時，不但用上傳統西方醫學，許多也會對順勢療法自然療法有相當知識，又或如我遇上這位懂得針灸的。這些專業的助產士為生育的女性減輕不少壓力。

那孩子生完了，助產士就這樣完成一個個案嗎？

也不，下週再談談德國助產士在婦女產後調理的支援。