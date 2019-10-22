【電子教學】紙本學習仍是最有成效　澳洲學校叫停iPad上堂

隨著時代發展，教材亦一步步走向數位化，更有學校開始給予同學一人一iPad上堂，目的當然是希望透過各種教學APP，令同學覺得乏味的內容生動化，APP內可能有互動的遊戲，故事亦可加入少許動畫來吸引同學專注，從客觀角度來說，iPad上的教材簡直是課本內容的強化版，但為甚麼仍有學校會叫停？

澳洲學校五年經驗 選擇叫停

對於香港來說，數位化教學經驗尚淺，可以看看實行多年的澳洲作參考。當地一所小學Reddam House在過去五年都是用iPad電子教科書，最神奇的是，不單是老師想用回紙本教學，學生也寧願回到紙本的教科書上，皆因紙本給予學習的感覺更強烈，閱讀更舒適。當地更有不少學校群起響應，宣布不再使用電子教科書，希望從傳統的做筆記和閱讀，令知識牢牢記在腦中。

老師亦直言：「小朋友始終是小朋友，他們總會忍不住切換APP遊玩，你會看見同學手忙腳亂，但實際上對學習一點也沒有幫助。」另一方面，教育學者認為，以紙本的方式呈現能讓學生的理解力更好。這是紙本的獨特性，比起有距離感的螢幕，同學會更能記住書本上的知識。

混合式教學亦不如純粹紙本

在iPad上的故事、遊戲的確是更吸人入勝，如果在教學中取一個平衡點，有電子教科書也有印刷的教科書，相互配合的話又如何？美國一所大學（University of Maryland）早在2017年的研究已經給出了答案，研究當中一群同學將同時用數位與紙本的模式閱讀文章，另一組別則單純看印刷版，閱讀後他們都需回答導師的問題，但只讀印刷版的同學表現更出色。有趣的是，這個現象不論是小學生、中學生還是大學生都一樣，看來讀書真的要是「書」才會更有成效！

參考資料：'Major distraction': school dumps iPads, returns to paper textbooks