【親子好去處】瀡6米高孔雀滑梯　趁萬聖節玩轉南瓜樂園

1.K11 MUSEA

K11 MUSEA推出一系列寓教於樂（learn through play）的親子體驗，包括Peacock Playground兩條全港最大型造型滑梯，及香港首個以「城市生物多樣性」為主題、位於Nature Discovery Park的自然博物館。

最近天氣轉涼，最適合在戶外玩樂，Peacock Playground位於天台花園Bohemian Garden內，小朋友可沿流線狀的尾巴攀爬至6米高的大型滑梯管道滑下，非常刺激。

Nature Discovery Park

香港高樓大廈林立，除了到郊外或動植物公園等地，幾乎難以接觸大自然。K11 MUSEA的8樓設立Nature Discovery Park ，是香港首個以「城市生物多樣性」為主題的自然博物館。

博物館將特設導賞團，讓小朋友和學生認識本地稀有物種，同時參觀香港最大型的戶外水族系統，以「說故事」的形式帶領參加者開展保護生態的旅程，展示獨特且具生態價值的本地植物，以豐富生物多樣性的方式保護城市棲息地，同時園區亦透過天台耕作展示未來革新的食物生產方向。