【親子好去處】瀡6米高孔雀滑梯　趁萬聖節玩轉南瓜樂園

轉眼又到周末！今次記者為各位爸爸媽媽帶來3大商場親子活動，讓小朋友可以輕鬆享受週末樂趣！
1.K11 MUSEA
K11 MUSEA推出一系列寓教於樂（learn through play）的親子體驗，包括Peacock Playground兩條全港最大型造型滑梯，及香港首個以「城市生物多樣性」為主題、位於Nature Discovery Park的自然博物館。
Peacock Playground
最近天氣轉涼，最適合在戶外玩樂，Peacock Playground位於天台花園Bohemian Garden內，小朋友可沿流線狀的尾巴攀爬至6米高的大型滑梯管道滑下，非常刺激。
Nature Discovery Park
香港高樓大廈林立，除了到郊外或動植物公園等地，幾乎難以接觸大自然。K11 MUSEA的8樓設立Nature Discovery Park ，是香港首個以「城市生物多樣性」為主題的自然博物館。
博物館將特設導賞團，讓小朋友和學生認識本地稀有物種，同時參觀香港最大型的戶外水族系統，以「說故事」的形式帶領參加者開展保護生態的旅程，展示獨特且具生態價值的本地植物，以豐富生物多樣性的方式保護城市棲息地，同時園區亦透過天台耕作展示未來革新的食物生產方向。
K11 MUSEA亦設有K11 Kulture Academy，提供各式各樣課程和體驗予小朋友。包括首度與法國藍帶國際學院Le Cordon Bleu合作，於11月為小朋友與家長舉辦親子烹飪課程；亦有關於得獎音樂劇《Matilda》的工作坊；以及Donut Kids Club的兒童科學探索課程等等。
詳情：kka.k11.com
2.黃金海岸商場南瓜節
黃金海岸商場趁著萬聖節，由即日起至10月31日將商場設置成南瓜樂園。商場中庭擺滿大大小小的南瓜佈置，更有5米高南瓜加蜘蛛王。小朋友更可以參加糖果挑戰過三關，分別為讀得快，有糖派／南瓜扮相砌砌砌／Halloween Selfie Time，完成任務後可以把三款萬聖糖果帶回家！
黃金海岸商場南瓜節
日期：2019年10月18日至31日
時間：12:00nn-10:00pm
地點：黃金海岸商場中庭
糖果挑戰過三關
日期：2019年10月26-27日及31日 (共3日)
時間：26-27/10 (星期六及日) 下午4時至7時
31/10 (星期四) 下午6時至9時
地點：黃金海岸商場