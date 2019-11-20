【幼稚園停課】動腦動手親子樂　推介五個家中親子遊戲

教育局宣布，全港幼稚園停課至周日（24日），幼兒停課留在家中日子流流長，家長可以和子女在家做什麼呢？我們搜集了一些在家中也可以輕易進行的小遊戲，讓孩子動動腦、動動手，叉足電再迎接上學吧！

1. 吹吹乒乓球

（圖片來源：https://www.raisingdragons.com/ping-pong-playdough-straw-maze/）

玩法：把泥膠或繩子黏貼在桌子上，成為一條曲折的軌道，然後把乒乓球放在起點，吹過軌道。要增加難度，可以把泥膠弄得更幼細，或使用幼細的繩子，亦可以限時進行活動喔！

2. 走廊迷陣

家裏的穿堂原來也可以作為室內遊戲場地！這是一個簡單又刺激的室內遊戲！

（圖片來源：https://www.mottchildren.org/posts/camp-little-victors/hallway-laser-maze）

玩法：把紙條粘在兩側牆上（注意要橫跨前後左右及高低位置），讓孩子儘量在不要碰到紙條的情況下通過障礙。

3. 踩高蹺

媽哩媽哩空！奶粉罐秒變孩子最愛玩物！

（圖片來源：https://happyhooligans.ca/tin-can-stilts-classic-childhood/）

做法：找出兩個用完鋁罐（如奶粉罐及罐頭），並在繩子的對邊兩側各自鑽出開口，用一條繩子貫穿兩個開口，並在罐子兩邊內側打結。

玩法：當然是踩上去玩喔！要注意安全喔！

這是個訓練平衡及手腳協調的遊戲！除了玩耍外，家長亦可鼓勵小朋友畫畫裝飾罐子，發揮創意！

4. 配對遊戲

經典的記憶配對遊戲，考驗觀察力和記憶力！

（圖片來源：https://flipedu.parenting.com.tw/article/3681）

做法：在厚卡紙上畫滿圓圈，家長在第一個圓圈畫上圖案，並讓孩子模仿家長畫的圖案，如此類推，做出多長兩兩配對的紙卡，組數不拘。

玩法：把配對卡蓋上並洗牌，每人每次只能翻開兩張牌，若翻到不同的牌，需將牌蓋上，換對手翻，若翻到相同的兩張牌便可將牌收起，直至所有的牌都被收走，再計算分數，手中得到最多牌的人為贏家。

5. 釣魚

只要有磁鐵、萬字夾和小棒子，便可以自製釣魚遊戲！

（圖片來源：https://www.allkidsnetwork.com/crafts/animals/fish/magnet-fishing-game.asp）

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