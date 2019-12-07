【孕婦禪修】怎樣才能提升能量生出好孩子？　一文教你如何修法！

編按：想要有一個好寶寶，很多人都會進行胎教。但其實除了對胎兒作薰陶，自身的修行也是非常重要。媽媽們在備孕和懷孕期間可以進行修法，讓自己的心境更清淨明朗，這樣也會增加生出好孩子機率。

修法清淨身心，提升能量－除了發願和行願，還要修法

想要迎請一位乘願再來的好孩子，除了發願和行願，修法也是非常重要的一環，是我每天必修的功課。

什麼是修法呢？很多人把修法想得太玄妙、太宗教化了。其實「修」就是「練習」，「法」就是「方法」，修法就是練習方法。

也因此，修法並不是一個佛教儀式，而是練習轉變我們心性的方法。簡單來說，修法有三方面的目的：第一，調整自己的心境；第二，「修」和「行」合一，把修法融入生活、家庭、工作中；第三，在自身和家庭中創造清淨和強大的正能量場。這三個目的對想要生出小菩薩的媽媽來說，更為重要。

修法目的一：調整自己的心境

對初學者來說，修法是每天專門空出一些時間來念誦法本；但修行多年後你體會到，修法真正的目的不是個宗教儀式，而是調整自己的心境。

所謂調整心境，從比較淺的角度來說，是轉變心境；深一點，是降伏煩惱；再深一點，則是開發心中全然的慈悲與智慧。

如果修法修了很久，心情沒有變好、煩惱沒有減少、慈悲和智慧沒有增加，那可能是修法有問題。用正確的方法練習，最開始人會變得心情平和、安定、快樂；接著，心情會不受小事干擾，有很強的抗壓力，同理心會增加，也自然而然地會換位思考；持續練習，慈悲和智慧會增長，能自在地處理家庭和工作中各種複雜的事情，乃至進入各種禪境，突破對自我和外境的執著。

根據所修的方法不同，還會有一些更針對性的變化。像是修文殊菩薩的法會使智慧增長，包括處理世間事情的智慧和體悟空性的智慧；修觀音菩薩的法會使人慈悲增加，包括對人更溫暖、推己及人、升起平等的慈悲心等。

修法真正的目的不是個宗教儀式，而是調整自己的心境。（Sage Friedman／Unsplash）

修法目的二：「修」「行」合一，把修法融入生活、家庭、工作中

當學會了正確的方法，一切行為都是修行；也就是說，一切行為都是調整心境的機會。從一早睜開眼、起床、刷牙、走路、坐車，到上班、用餐、開會、討論、下班，乃至做家務、休閒、娛樂⋯⋯這些時候都是修行的好時機。

習慣了這樣的修法，修法才會變得很實用，能讓我們生活工作自在、家庭事業圓滿，乃至體悟到心性的實相。

如果修法對生活沒好處，就很不容易堅持。很多人不懂這一點，想透過修法得到特殊的境界，期待神奇的結果。對他們來說，修法會變成忙碌生活中多出來的一件事，越修越急，越修越無趣，越修越煩惱。

修法不是要硬拗出一個好的人生結果，而是要融入每天的日常生活，使人生更加鮮活、清晰，使自己更加安定、快樂、無懼。這是我每天的功課，也是我和宇廷教學的重點：透過認識覺和覺察禪修，達到生活工作自在；透過認識和降伏煩惱，達到家庭事業圓滿；最後透過深入知見和閉關，體悟到心性的實相。

修法不是要硬拗出一個好的人生結果，而是要融入每天的日常生活，使人生更加鮮活、清晰，使自己更加安定、快樂、無懼。（Sean Stratton／Unsplash）

修法目的三：在自身和家庭中，創造清淨和強大的正能量場

我在美國那幾年，接觸了不少西方的修行者和科學家，和他們有很多這方面的交流。簡單來說，現代人都知道物質是由能量組成的，而心念和思想也是一種能量。當一個人在很專注的狀態下，可以將心念的能量注入物質，乃至影響細胞的生長，因而影響植物和動物。這方面的實驗已經有很多了。

聖地的能量超過任何城市中的豪華宅院，所以只要有機會，我每年都會帶學員去聖地朝聖。但是，我們不可能天天去聖地，更不可能住在聖地生孩子，因此就要學會在家中和自身裡面創造清淨的正能量場。

怎麼做呢？首先，當然是自己的修法。透過持續練習調心的方法，使自身和家庭具有清淨和強大的正能量場。

其次，有時自己的力量不夠，或者修法不夠穩定，也可祈請和藉助大修行人的力量。一位有禪定力的證悟者，他清淨與增強正能量場的力量能抵過成千上萬的一般人；此外，寺院中持戒清淨的僧眾，也能以一抵百。也因此，我和宇廷一直長期供養一些修行特別好的寺院，為我們及學員定期修法。

但請人修法一定要有智慧，不要盲從迷信。有些人基於單純的宗教情操，隨便找個出名或香火旺盛的寺廟修法，其實這是沒什麼大用的。當我們親身開始修法，轉化了自己的心境時，便能感受到不同的寺院、修不同法門時的不同力量。有些人修法的力量非常強大，有些則像是看了場古裝戲，對我們的身心沒什麼幫助。

除了請對人修法，自己的動機也很重要。有些人只是想多賺些功德，也有些人只是想圖個吉祥、買個心安。以這樣的心態請寺院或修行人修法是很令人遺憾的，因為修法有科學上能量層面的意義。

這些年來，我們和十幾座有正法傳承、戒律清淨、修法有力量的寺院早就結下了很深的善緣，因此當我們想要迎請小菩薩來的時候，能請到這些寺院不間斷地幫我們和孩子修法，在我們自身和家庭周圍建立一頂保護孩子的強大正能量保護傘。

請人修法一定要有智慧，不要盲從迷信，隨便找個出名或香火旺盛的寺廟修法，其實這是沒什麼大用的。（VCG）

從內外建立能量保護傘－家裡保持乾淨，內心保持平靜

懷孕時，家裡的磁場能量特別重要。由於胎兒是處在很開放的狀態，任何骯髒、不好的能量，都很容易對他們產生負面影響。除了可以透過修法建立一個正的、善的能量場，家裡的環境一定要保持整齊清潔，盡量不要有藏汙納垢的地方，尤其是孕婦經常出入之處。

宇廷本來就很重視整齊清潔和美感，我懷孕之後，他更是花了不少精力，把家清得乾乾淨淨、漂漂亮亮—客廳布置得整齊而溫馨，臥室裡的衣櫃、床下的灰塵、廁所的櫃子、廚房的油漬，甚至油鹽調料，他都清了個乾淨；書架上的書、抽屜裡的紙筆文件，乃至儲藏室裡的電線雜物，他也放得整整齊齊，還買了好多透明的化妝品收納盒，把我的口紅、粉餅、眉筆、雜物都分類擺得清清楚楚。我看了挺感動的。

懷孕時，胎兒是處在很開放的狀態，因此特別要注重家中的清潔。（Alexandra Gorn／Unsplash）

除了家裡外部的磁場，媽媽內心的磁場當然更加重要。妳的一個小情緒，對肚子裡的孩子而言就像天搖地動的震撼，妳的憂慮、恐懼、憤怒，都會在孩子的細胞裡種下一股強烈的負能量。不要以為胎兒是一堆什麼都不懂的細胞，妳的一言一行、一舉一動，其實他都知道。妳的善良，會幫助他朝光明面發育；而每次你們夫妻吵架、婆媳不合，則會在他心中烙下陰影。我在美國的時候和不少心理學家交流過，他們透過回溯也發現了這一點：懷孕期的胎教，會影響孩子一生。

在這方面，禪修和修法對認識和轉化自己的情緒非常有幫助。不過，希望不要等到懷孕了才臨時抱佛腳，最好在懷孕前就把修行的基本知見和方法學會、練熟。要不然，懷孕之後的各種緊張、不安、恐懼，加上身體不適、荷爾蒙失調，會讓人更容易陷入負面情緒，甚至情緒失控，心裡想要有好脾氣、想安靜下來，但怎麼也做不到。

請記得，內心創造了外境，外境是內心的顯現。懷孕期一定要特別注意保持內外都有好的、正的、善的能量場。

媽媽也要注意自己內心的磁場，妳的一個小情緒，對肚子裡的孩子而言就像天搖地動的震撼，因此保持開朗心情是十分重要。（Ryan Franco／Unsplash）

修法可以增強能量保護傘

什麼樣能量狀態的父母，就會吸引什麼樣的孩子。如果想要迎來好的孩子，除了父母自身的修行，建立強大的能量保護傘，以護佑孩子入胎、發育、成長、順利出生，也是非常重要的。

怎麼建立呢？我們藏族的做法是除了自己努力修法、持咒之外，還會請修行好的寺院為我們修法。對自己沒有修行經驗的父母來說，這也是一個比較容易的方法。我懷孕時除了自己修法，也請了很多有修行傳統的寺院為我們修法，加強能量保護傘。

如同我之前談到的，一位有慈悲心、有禪定功夫的人，他心念的力量能抵過成千上萬個普通人。有些好的寺院有幾十位這樣的修行人，力量當然更不一樣了。

除此之外，最理想的是這個寺院的負責人和修行人對妳非常關心，這會使他們修法的能量更有針對性。這種修法的能量在某些狀態下，甚至連沒什麼禪修經驗的人都可以感受到。

最理想的是這個寺院的負責人和修行人對妳非常關心，這應連沒什麼禪修經驗的人都可以感受到。（VCG）

總結來說，請寺院修法有四個基本條件：

一、寺院的修行人持戒嚴謹。

二、有正法傳承。

三、有禪定功夫。

四、真心關心妳和孩子。

如果能找到具足這四個條件的寺院為你們修法，會很有力量。現在資訊發達，臺灣的正法寺院也很多，只要認真花點時間，不難找到好的寺院為妳和孩子修法，千萬不要隨隨便便找個觀光寺院或沒什麼修行傳統的寺廟修法，那只是圖個安慰而已，沒有什麼作用。

如果能找到具足這四個條件的寺院為你們修法，會很有力量，所以千萬不要隨隨便便找個觀光寺院修法。（Jose Luis Sanchez Pereyra／Unsplash）

孩子是依據父母的能量狀態入胎的

孩子入胎的關鍵是能量相應。什麼樣的父母就會生出什麼樣的孩子，只是靠運氣、隨機率，是相當不保險的。

一切有形的世界都是物質構成的，而從現代科學來說，一切物質又都是能量構成的。以此類推，我們每個人也都是一個能量體，我們每個最微小的組成部分，都是無形無相的能量。

如果分析自己最根本的組成元素，從我們的頭、軀幹，到內在器官，到骨骼、血液、神經，大多是碳原子和氫原子構成的，而原子可以分成電子、質子、中子，再分為各種量子；到了最後，一切都是一股股的能量雲，在時空中出現的機率而已。我們的思想、念頭、情緒，其實也都只是一股股的能量。

為了理解能量相應，我們把這些能量雲很簡化地想成有幾種旋轉方向、速度、強度，相應的能量雲彼此結合，形成較大的雲，然後再結合、再結合、再結合⋯⋯最後形成我們的人身，和周圍的萬事萬物。

相應的能量雲彼此結合，形成較大的雲，然後再結合⋯⋯最後形成我們的人身，和周圍的萬事萬物。（Billy Huynh／Unsplash）

從這個科學角度來說，男人和女人的精子和卵子，也是出自父母這兩個大能量雲中的迷你能量雲，它們的轉速、方向、強度等基本指標，都是來自父母的大能量雲。根據現代全息宇宙的說法，父母的精子和卵子包含了父母所有的訊息，這些訊息不僅是一些與肉體有關的遺傳資訊，也包括父母的思想、情緒等腦部活動和能量狀態，甚至是存在腦裡和心中的各種觀念和記憶，這些訊息也都在精子和卵子裡。

所以，如果父母兩個人是一團混亂，充滿了嫉妒、煩惱、憂傷、憤怒，甚至還酗酒、嗑藥，這些小小的精子跟卵子也就帶著所有這些負面訊息。如此一來，一個光明、正面，跟父母的旋轉、波動、頻率不同的生命或意識體，或者說是能量體，就很不容易進來，倒是跟父母狀態類似的負面意識體會很自然地被吸引過來。所以，如果希望生個非常非常好的孩子，最重要的還是從自己做起，調整自己身心的能量狀態。

回顧歷史，或者看看周遭的親朋好友，的確有時壞父母也會生出好孩子，好父母也可能生出壞孩子，所以不少人就想，這只能碰運氣、隨機率了吧。但是，如果靜下來更仔細地觀察一下，會發現好父母生出好孩子的機率還是比較高的。由於入胎源自能量相應，從科學上來講，身心不健康的父母生出來的孩子很容易有問題，這已經是客觀事實了。雖然沒有什麼辦法可以保證生出很好的孩子，但自古以來，的確有很多案例，也有很多方法，可以增加生出好孩子的機率。

如果生孩子的目的是「希望孩子長大了能養我、陪我」，其實是創造了一股沒有愛心、只有私欲的能量，老了之後孩子未必會照顧妳，說不定還總是氣妳，因為他是依當時的能量而來的。

如果是希望迎請一個自利利他的小菩薩，或者迎請大科學家、藝術家這種能夠幫助世界變得更好的人，抱持這樣真誠的願心的話，我們就是處在開放的能量場裡，比較有機會迎請到好的孩子。

抱持真誠的願心比較有機會迎請到好的孩子。（Suke Tran／Unsplash）

從佛法的角度來講，整個宇宙空間充滿無數的生命體，都是跟我們有緣的；跟我們有孩子緣分的生命體，可能輕而易舉就有億萬那麼多。在這麼多因緣裡，隨隨便便讓一個生命體來了，把它當妳自己的孩子養大，也沒什麼不好，「兒女是債，無債不來」這句俗話就是這個意思。這就是人生，地球上七十億人，百分之九十九．九九九都是這麼來的。

但是，如果透過自己的禪修，或者看了很多這方面的科學書籍或佛法裡面真正實修的書，而不只是理論的書，然後升起一個心，希望迎請對人類有意義的孩子，並且願意花功夫把這樣的孩子帶大，讓他能夠利益很多眾生，那麼接下來談的這些，或許可以作為參考。

為了方便準媽媽練習，我將好寶寶分成「健康、優秀、菩薩」三類，然後將自己在備孕和懷孕期間常修的方法，總結成九個「增加生出好孩子機率」的要點。

健康寶寶：一、身體健康；二、平靜幸福；三、正能量

優秀寶寶：一、減少煩惱；二、認識自己；三、累積福報

菩薩寶寶：一、發願；二、行願；三、修法

準媽媽可在備孕和懷孕期間修行，增加生出好孩子機率。（ Ksenia Makagonova／Unsplash）

《媽媽禪：快樂母親覺醒九要》（方智出版社）

以上內容摘自《媽媽禪：快樂母親覺醒九要》

作者：央金拉姆

出版社：方智出版社