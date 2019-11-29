【親子好去處】免費玩轉3大活動　駕駛模擬船隻再同卡通人物影相

轉眼間已經11月尾，雖然這個月沒有公眾假期，不過家長可以趁著周末和小朋友外出玩晒，今個周末除了有可愛的卡通人物聖誕裝置，還有海事博物館免費開放日！

玩轉Glamping Party

今年是AP鴨及PC狗誕生30週年！由即日起至2020年1月1日期間，AP鴨及PC狗齊齊現身華懋集團旗下三大商場 — 將軍澳翩滙坊商場、沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場，和大家歡度聖誕節！

Ahiru No Pekkle & Pochacco 30th Anniversary閃閃Glamping「型」聖誕

AP鴨及PC狗將帶大家影盡6大Glamping探險景點，包括：將軍澳翩滙坊商場的【閃閃Glamping「型」聖誕】，兩大主角首次以3D聖誕造型於「夢幻冬日星空營」中跟大家見面，在唯美星幕中與大家近距離欣賞星夜的醉人景致；於粉嶺名都商場的【冬日露「型」星夜遊】與你舉行豐富的冬日野餐盛宴及沙田希爾頓中心的【「型」遊雪山冰湖】一起輕舟泛湖，欣賞冬日美景；此外，大家更可於沙田希爾頓中心及粉嶺名都商場與AP鴨及PC狗大玩經典的【Glamping Party: 聖誕疊疊樂】，挑戰各位的手眼定力！

活動詳情日期：即日起至2020年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：將軍澳翩滙坊商場B1層露天廣場、沙田希爾頓中心L3大堂及粉嶺名都商場L2大堂

同 Wally自拍

經典尋寶遊戲圖書《Where’s Wally?》中的主角 - 大冒險家Wally（威利）將於即日至明年1月1日期間現身黃埔天地，場內一共有六大窩心打卡位，包括兩米高的立體Wally和愛犬Woof、4米高水晶球、掛滿多款心心吊飾的心型隧道等等。

Where’s Wally – True Love Will Find You

除此之外，每個拍照場景均設有紅色愛的信箱，大家只需自備信紙或明信片放入洞口，按下信箱旁邊的手制，便可以印上設計別緻的聖誕Wally印章。

+ 3 + 2

活動詳情日期：即日起至2020年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：黃埔天地時尚坊、聚寶坊、享膳坊、「黃埔號」

免費體驗模擬駕駛船隻

今個星期日（12 月 1 日），香港國際貨櫃碼頭趁著 50 周年舉辦同樂日，海事博物館將會有免費開放日及特備活動。當中最吸引的活動必數船舶模擬駕駛體驗，小朋友可以在專業的模擬駕駛室中的虛擬環境中掌舵，駛進葵青港，同時可親身體驗模擬駕駛不同種類的船隻，享受穿梭於葵青港和維多利亞港的樂趣！

船舶模擬駕駛體驗

另外，竹韻小集亦會表演「絲路縱橫」 巡迴音樂會：音樂劇場「條條大路通羅馬」 。小朋友可以在悠揚的樂曲下，認識到海上絲路與 陸上絲路的音樂文化特色。

活動詳情日期：2019 年 12 月 1 日(星期日)

時間： 上午十時至下午七時（閉館前三十分鐘開始停止入場）

地點： 香港中環八號碼頭香港海事博物館 (摩天輪旁)