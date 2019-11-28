【聖誕開倉】3大開倉特賣場推介　必掃超平玩具英文書嬰兒用品

踏入11月尾，爸爸媽媽除了要幫孩子添置冬天衣服，亦是時候購買小朋友的聖誕禮物！今次記者集合3個開倉，以超抵價收買玩具、童裝和童書！

1.玩具 · 精品開倉

青衣有玩具開倉，場內玩具低至$10！其中最受歡迎必數$100任揀區，部分商品更低至$100 5件。最受小朋友歡迎的一定是PJ Mask 及Sanrio的精品和玩具，最適合買作聖誕禮物！

$20以下精選

+ 3 + 2

$40以下精選

$80以下精選

$100/ 2件

+ 19 + 18 + 17

$100/ 3件

$100/ 4件

+ 2

$100/ 5件

+ 3 + 2

$200/ 2件

+ 8 + 7 + 6

$250/ 2件

+ 5 + 4 + 3

其他精選精品／玩具

+ 8 + 7 + 6

玩具 · 精品開倉

地址：新界青衣長達路14-20號偉力工業大廈B座8樓

開放日期及時間：26-29/11 (12:00-20:00) 30/11-1/12 (11:00-18:00)

2.牛津開倉

聖誕禮物不一定要是玩具，亦可以考慮購買童書，讓小朋友有閱讀的好習慣！觀塘有牛津書籍開倉，中英文童書 $20 起、教材$50，爸爸媽媽必買！

牛津開倉

牛津開倉

地點：觀塘開源道 62 號駱駝漆大廈第 2 座 C1A 舖 (鄰近觀塘站 B2 出口)

開放日期及時間：11 月 26 - 30 日 上午 11 時至下午 8 時／12 月 1 日 上午 11 時至下午 3 時

3.Tin Tin Baby 童裝開倉 BB Outlet

Tin Tin Baby Outlet推出精選優惠！各類嬰幼兒同孕婦用品都有轉季優惠，嬰兒連身衣低至$8！購買滿$300，更可獲九折；購買滿$450，即獲八五折！趁著轉季，爸爸媽媽記得去買！

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Tin Tin Baby 童裝開倉 BB Outlet

營業時間 ：11月25日（一）至11月29日（五）中午12時 - 晚上7時

電話/whatsapp查詢： 5506 5608

地址：葵涌大連排道162-170金龍工業中心第二座20樓G2室(葵芳地鐵站A出口)