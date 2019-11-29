【升學面試】3個正面管教技巧　減少面試壓力丨Karen 教養信箱

最近，我帶著兒子去參加一間小學的家長面試。由於兒子長時間和妹妹分享爸爸媽媽，難得有一次他自己可以獨佔父母，所以他感到異常興奮。哪怕只是短短數分鐘的時間，他也無法按耐得住內心的亢奮，更難以在面試時安坐於自己的座位上呢！

我們一向都保持輕鬆的心態去面對每個面試。不過，學校畢竟是一個社會的縮影，更是一個守規矩的地方。相信當父母一邊面見著課室裏的校長，一邊遇上孩子不合作的行為，父母都應該會緊張起來。我和丈夫都不例外呢！幸好，我倆都學了「正面管教」，大家總算可以正面地看待興奮的兒子和處理當下的情緒。

一. 破解孩子行為的密碼

世間上，最了解孩子的心事莫過於他的父母呢！我的兒子在學校裏一向聽從老師的話。在老師的眼中，他是一個有禮貌守規矩的好學生。每當他回到學校，總是一臉正經的樣子。誰知今次面試，他進入學校後，仍然保持興奮的狀態，更將他得意忘形的樣子在校長面前表露無遺。當下的我雖然是十分緊張，但是我心底裏明白兒子的需要是在尋求父母的關注。因此，我馬上擁抱著他，並給予他一個微笑。他也以滿足的微笑作回應，更收起他得意忘形的樣子，隨即安靜起來，讓是此家長面試重回正軌。

二. 消除當下負面的情緒

孩子報讀小學一年級不但是孩子的一個里程碑，而且是父母的一個大挑戰。因此，父母和孩子都一樣會把握機會和努力付出，希望做最好的準備。可惜的是在過程中雙方不知不覺地有磨擦和衝突，形成對立的局面，影響彼此的關係。若然要修補關係，大家第一步就要消除當下負面的情緒。等到雙方冷靜下來後，大家才能真誠地聆聽和溝通。

三.視犯錯為學習的機會

在教養孩子的路上，我感恩丈夫一直都是個盡心盡力的同行者。丈夫不但懂得欣賞我教養孩子所有的努力和付出，而且無限包容我管教孩子所犯的錯誤和缺失。這給予我信心去正視每次犯錯，以學習的心態去反思，讓自己在教養過程中有機會去改過，甚至改變。

每次面試前，我們都會做好事前準備。雖然如此，但是總會有突發事件（例如：孩子哭鬧和面試遲到）發生的可能性。作為父母，我們都希望孩子不會錯過任何的好機會（尤其是考入心儀的好學校）。在整個報考小學一年級的過程中，我深深明白到「正面管教」中一個道理，就是親子關係永遠是最重要的。因此，無論面試的結果如何，我們都希望可以做到避免自己讓負面情緒來管教孩子，並盡力支持和欣賞孩子的付出，進而保持良好的親子關係。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。