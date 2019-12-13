【聖誕親子外遊】玩轉懷舊遊樂場　東京5日天食玩買之旅

臨近聖誕假期，相信許多爸爸媽媽已經買好機票準備和小朋友外遊。日本東京一直是親子遊熱點，在當地除了主題樂園、遊樂場、公園還有什麼好玩的親子玩樂地點？今次我們為大家推介東京5日行程，玩盡不同玩樂點，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。

多啦A夢未來百貨公司

全球首間多啦A夢官方商店「多啦A夢未來百貨公司」將於東京台場的DiveCity Tokyo Plaza開業，店內分為三大區域，甫入正門，就可看到多啦A夢迎接各位訪客；穿過正門踏入互動區域「法寶實驗室」，可看到曾經在漫畫中登場的神奇法寶；繼續前行至DIY區域，更可親手製作小玩意；最後商品區域可以讓大家購買限定商品，小朋友一定可以盡興而歸。

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聖誕節音樂表演

Coredo 室町 Terrac將大屋頂廣場改裝成「聖誕燈飾～Coredo 室町 Terrace～」舞台，安排多場音樂表演。大家可以一邊欣賞充滿聖誕氣氛的表現，一邊進餐。

三井OUTLET PARK 幕張

藝術團隊「MIRROR BOWLER」主導策劃，在商場旁邊的空地，設置了大型半球體建築，耀眼璀璨的光影投射於圓拱形的建築上，彷如如萬花筒般多變的色彩和形狀，讓大家盡情打卡。



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